Madagascar: Affaire Madagascar Airlines - Rinah Rakotomanga placée en détention provisoire

L'audition des personnes soupçonnées dans l'affaire de favoritisme liée à l'attribution des marchés publics pour la réhabilitation des locaux de Madagascar Airlines à Toamasina s'est achevée tard dans la nuit de samedi au parquet du Pôle anti-corruption (PAC).

Après de longues heures d'interrogatoire entamées vendredi après-midi, le juge d'instruction du PAC a rendu sa décision. Cinq des six personnes présentées ont été placées sous mandat de dépôt à la prison d'Antanimora, tandis que la sixième a été laissée en liberté sous contrôle judiciaire.

Parmi les personnes placées en détention provisoire figurent l'ancienne présidente du conseil d'administration de Madagascar Airlines, Rinah Rakotomanga, ainsi que son compagnon, arrêtés ensemble lundi dernier à Antetezambaro, Toamasina. Leur arrestation intervient dans le cadre d'une enquête portant sur des irrégularités dans la passation d'un marché public.

Selon un communiqué publié samedi par le ministère de la Justice, le marché mis en cause représente un montant estimé à 498,8 milliards d'ariary.

Création d'entreprises fictives

Les enquêteurs soupçonnent le compagnon de l'ex-PCA d'avoir obtenu indûment ce contrat en utilisant des entreprises fictives afin de simuler une concurrence et faciliter l'attribution du marché. Les chefs d'inculpation retenus incluent notamment favoritisme, conflit d'intérêts, faux et usage de faux, détournement de deniers publics, complicité de détournement et abus de fonction.

L'ancienne directrice de la Communication de la Présidence ne serait cependant qu'au début de ses ennuis judiciaires. À en croire les motifs de poursuite évoqués lundi par le ministère de la Justice, elle pourrait être appelée à comparaître dans d'autres dossiers, notamment pour trafic d'influence ou blanchiment de capitaux.