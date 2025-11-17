Madagascar: Rallye Asacm - Vers un sixième titre pour Mathieu Andrianjafy

Le Rallye Asacm et dernière manche du championnat de Madagascar verra la participation de vingt-huit équipages. L'événement s'étalera du 21 au 23 novembre.

Vingt-huit équipages sont engagés pour le Rallye Asacm comptant pour la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes. La Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) et l'Association sportive de l'Automobile Club de Madagascar (Asacm) ont publié samedi la liste des engagés à ce bouquet final de la saison qui se déroulera les 21, 22 et 23 novembre aux alentours de la route nationale 2 et de la RN4.

Ce rallye sera marqué par l'absence du favori, vainqueur des trois premières manches du championnat, l'équipage Faniry-Mahents sur Peugeot 208 T16. Faniry avait raflé le Rallye FMMSAM mi-mai, le Rallye TMF mi-juillet puis le Rallye du Boeny by Go Janga fin août. Son absence facilitera ainsi la tâche au duo Mathieu-Herii Possible au volant d'une Subaru pour se hisser sans trop de pression au sommet au terme de la saison. Cet équipage avait remporté la victoire au Rallye Asa Tana fin septembre. Le pilote le plus titré du pays, Mathieu Andrianjafy, se rapproche ainsi d'un sixième titre après ses sacres ravis en 2007, 2013, 2022, 2023 et 2024.

Tour du monde

Au volant d'une Mitsubishi Evo X depuis deux saisons, son jumeau et un des poursuivants de Mathieu, Mika Rasoamaromaka, ne prendra pas non plus le départ. Mika vient de remporter, il y a une semaine, le titre de champion de France du Clio Trophy Rally 5. Un autre pilote du club Asacm, Aro Kiady Rajemison, aux commandes d'une Subaru N16, tentera de son côté d'améliorer son classement.

Ce rallye sera aussi marqué par la participation du couple irlandais, Matt et Catherine Shinnors, qui conduira une Peugeot 504. Cet équipage devait arriver ce week-end et procédera aux reconnaissances mardi et mercredi. Ce couple a disputé depuis 2012 des rallyes sur tous les continents. Après sa participation au Rallye Safari Kenya en 2018, ce Rallye Asacm sera son deuxième sur le continent africain. Deux autres rallyes figurent dans leur tour du monde cette année, dont en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il était au Rallye de Californie en 2016 et à celui d'Uruguay en 2024 pour le continent américain. En Asie, il était aux Rallyes du Japon (2018) et de Thaïlande (2024).

Douze épreuves spéciales longues de 140,50 km seront au programme de ces trois jours de course.