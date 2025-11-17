Madagascar: Bodybuilding - Mondiaux - Rado Rakotomandimby en or

Deux bodybuilders malgaches ont brillé au championnat du monde samedi en Indonésie. Rado Rakotomandimby est sacré champion, tandis que Maurice Marinjara a fini vice-champion.

Exploit historique. Les athlètes malgaches ne cessent de briller sur la scène mondiale. Après les boulistes, les bodybuilders de la Grande Ile ont porté haut les couleurs nationales aux championnats du monde de bodybuilding. La 16e édition des World Bodybuilding and Physique Sports Federation Championships s'est déroulée du 11 au 17 novembre au Pacific Palace Hotel à Batam City, dans la province de Riau, dans la République d'Indonésie.

Les représentants du pays sont entrés en lice samedi. À sa toute première participation internationale, Rado Rakotomandimby, engagé dans la catégorie -85 kg, a décroché la médaille d'or. Le bodybuilder ambassadeur d'Éric Favre à Madagascar remporte ainsi le titre de champion du monde de sa catégorie.

«Nous avions effectué une préparation très intense et avons fait des sacrifices pendant des mois. Nous nous sommes battus sans accompagnateur pour l'honneur du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nous avions eu du mal à concrétiser ce déplacement, mais nous étions prêts et déterminés. Il fallait bien finir ce que nous avions commencé», confie le champion du monde, Rado Rakotomandimby.

Tout près

À sa quatrième participation au sommet mondial, médaillé d'argent en Ouzbékistan en 2021 et médaillé de bronze en Corée du Sud en 2019, Maurice Marinjara a raté de peu, cette fois, la plus haute marche du podium. Maurice est sacré vice-champion du monde et s'est contenté de la médaille d'argent dans la catégorie classic physique -80 kg.

« Nous avions enduré des mois de sacrifice et nous étions plus que prêts. Je tiens à remercier mon sponsor, le Groupe EDL, qui a pris en charge intégralement ma participation », a livré Maurice Marinjara. Ces représentants malgaches aux mondiaux ont pris en charge intégralement leur déplacement grâce aux aides des partenaires.

Le directeur technique national, Aba Randriamampianina, avait mentionné avant le départ de la délégation que « plusieurs athlètes avaient été prévus pour représenter le pays, mais seuls deux d'entre eux ont pu trouver les moyens financiers nécessaires. Nous avions donné constamment des consignes depuis leur départ jusqu'à ce qu'ils montent sur le plateau ».

L'an passé, trois Malgaches avaient intégré le top 5, en l'occurrence Léonce Anicet Ralaiharitiana, Nomenjanahary Fenohery Rakotoarisoa et Arnaud Hubert Ramahavonjy, aux Maldives.