Madagascar: Services fonciers - L'acquisition de terrains domaniaux simplifiée

Afin d'accélérer la modernisation du secteur foncier, le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, Lylison René de Rolland, a mené, la semaine dernière, une visite au sein des services des Domaines et de la Topographie.

Une descente destinée à examiner de près les dossiers relatifs aux documents fonciers détériorés, communément appelés «boky rovitra».

Au cours de cette visite, le ministre a indiqué que les démarches d'acquisition de terrains appartenant à l'État seront simplifiées, tout en respectant la fourchette réglementaire du prix minimum applicable. Il a également annoncé que l'examen et le traitement des «boky rovitra» seront entièrement gratuits. Il a rappelé qu'aucune forme de corruption ne sera tolérée dans ce processus.

Dans cette même dynamique, plusieurs tarifs ont été revus à la baisse. Le coût de reproduction de plan à la minute passe ainsi de 20 000 ariary à 15 000 ariary. Celui du Certificat d'immatriculation et de situation juridique, également produit à la minute, est désormais fixé à 10 000 ariary, contre 20 000 ariary auparavant.

À travers ces mesures, le ministère entend garantir un accès élargi aux terrains domaniaux et offrir à la population des services transparents, conformes aux règles et exempts de pratiques illicites.