Madagascar: Services fonciers - L'acquisition de terrains domaniaux simplifiée

17 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Afin d'accélérer la modernisation du secteur foncier, le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, Lylison René de Rolland, a mené, la semaine dernière, une visite au sein des services des Domaines et de la Topographie.

Une descente destinée à examiner de près les dossiers relatifs aux documents fonciers détériorés, communément appelés «boky rovitra».

Au cours de cette visite, le ministre a indiqué que les démarches d'acquisition de terrains appartenant à l'État seront simplifiées, tout en respectant la fourchette réglementaire du prix minimum applicable. Il a également annoncé que l'examen et le traitement des «boky rovitra» seront entièrement gratuits. Il a rappelé qu'aucune forme de corruption ne sera tolérée dans ce processus.

Dans cette même dynamique, plusieurs tarifs ont été revus à la baisse. Le coût de reproduction de plan à la minute passe ainsi de 20 000 ariary à 15 000 ariary. Celui du Certificat d'immatriculation et de situation juridique, également produit à la minute, est désormais fixé à 10 000 ariary, contre 20 000 ariary auparavant.

À travers ces mesures, le ministère entend garantir un accès élargi aux terrains domaniaux et offrir à la population des services transparents, conformes aux règles et exempts de pratiques illicites.

