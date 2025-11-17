Madagascar: Rugby à XV - Top 12 - FT Manjakaray domine son voisin Mang'Art

Le derby du quartier Manjakaray a tenu toutes ses promesses pour la suite de la deuxième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV. Champion en titre, le FT Manjakaray (FTM) a imposé sa puissance et son expérience face à Mang'Art, courageux mais trop indiscipliné. Coup d'envoi à 10 h 58, dans une ambiance déjà électrique au stade Makis.

Mang'Art attaque sans complexe et bénéficie de deux pénalités très tôt dans la rencontre. Deux occasions en or qui passent malheureusement à côté. Le FTM, lui, ne laisse pas filer sa chance. Malgré un premier carton jaune côté champion (10e), une supériorité numérique suite au carton jaune du numéro 12 de Mang'Art offre le premier essai à Manjakaray à la 12e minute : 7-0. La machine se met en route : 14-0 après un quart d'heure, puis 21-3 à la 28e minute.

Indiscipline

Au gong, les champions inscrivent un quatrième essai qui porte le score à 26-3 à la pause. Mang'Art est dos au mur mais pas résigné.

Le réveil de Mang'Art dès le retour des vestiaires change le rythme du match. Un essai transformé à la 42e (10-26), puis un deuxième au terme d'une belle percée de 30 mètres à la 50e (17-26), et le suspense renaît. Les Roses (couleur de Mang'Art) poussent et font douter le champion en titre, qui plie mais ne rompt pas. Le score reste à 26-17 à la 56e minute.

Un nouveau carton jaune, cette fois pour le FTM (57e), aurait pu faire basculer la partie. Mais FT Manjakaray fait parler son vécu du très haut niveau. Il reprend progressivement le contrôle, puis marque un nouvel essai à la 64e (33-17). Mang'Art réduit l'écart sur pénalité (20-33, 72e), avant de craquer définitivement: deux essais supplémentaires, dont un transformé, scellent le score final à 43-20.

Antonio Rabearison, entraîneur du FTM, salue « l'expérience et la capacité de réaction » de ses joueurs au moment le plus critique du match. Côté Mang'Art, l'entraîneur Mbolatiana Rakotomamy, dit Tôro, regrette « le manque de réalisme et l'indiscipline qui se paient cash face à un adversaire aussi expérimenté ».

Le champion en titre poursuit sa marche en avant dans ce XXL ENERGY TOP 12. Mang'Art, lui, pourra retenir sa formidable réaction et tenter de convertir ses progrès en victoire lors des prochaines journées.

Dans l'autre match de la journée, TFM d'Ankasina a surclassé UAS Cheminot sur le score de 30-19 dans un match très disputé. La rapidité des Flèches (nom donné aux joueurs d'Ankasina) a fait exploser la défense des Besetroka pour sceller la victoire de TFMA en seconde période.

Résultat de dimanche

FT Manjakaray 43-20 Mang'Art,

TFMA 30-19 UAS Cheminot.