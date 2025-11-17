Madagascar/Guinée Equatoriale: Football - Match amical - Les Barea veulent confirmer face aux Nzalan

Jour J. Dans le cadre de la trêve internationale, les Barea joueront leur unique match amical contre les Nzalan National de la Guinée équatoriale ce jour à 17 heures à Antalya en Turquie.

La délégation malgache a débarqué en terre turque jeudi. Des modifications au sein du groupe ont été inévitables ces derniers jours en raison de l'indisponibilité de quatre expatriés, à savoir El Hadary Raheriniaina du Valenciennes FC, le défenseur du club polonais Jagiellonia Bialystok, Andy Pelmard, l'attaquant du Stade Lausanne-Ouchy en Suisse, Caddy Warren, et aussi l'attaquant du club thaïlandais Ratchaburi FC, Njiva Rakotoharimalala.

Enjeu

Le sélectionneur Corentin Martins et son adjoint local Andry Hildecoeur Henintsoanarivo ont dû convoquer d'urgence, comme alternative, deux locaux de l'Elgeco Plus, Mamisoa Rakotoson et Tony Randriamanampisoa, ainsi que l'attaquant du club soudanais Al Merreikh, Fenohasina Gilles Razafimaro. Les techniciens n'ont pas encore osé injecter de nouvelles recrues alors qu'il est temps de tester de nouveaux joueurs, car les expatriés sont actuellement en plein championnat en Europe.

La convocation de nouveaux joueurs locaux est pour l'heure inédite, car le championnat ne va même pas démarrer avant l'an prochain. Ce match amical servira de mise au point finale pour la Guinée équatoriale, qui jouera la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc à partir du 21 décembre, c'est-à-dire dans un mois. Madagascar prépare de son côté dès maintenant les éliminatoires pour la CAN 2027. Les Barea n'auront plus, d'ailleurs, de match officiel dans les prochains mois avant les qualifications à la CAN vers le mois de septembre 2026.

La Grande Île est supérieure sur le papier, mais les dernières rencontres entre Madagascar et la Guinée équatoriale datent d'il y a sept ans. Les Barea avaient battu les Guinéens 1-0 au match aller des qualifications à la CAN le 13 octobre 2018, puis les avaient défaits 1-0 au retour. En match officiel toujours, Madagascar s'était imposé 2-1 au match retour des éliminatoires pour le Mondial le 15 novembre 2011 après la défaite à l'aller 0-2 quatre jours plus tôt.