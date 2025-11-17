Madagascar: Omnisports - Une association pour refonder le sport malgache voit le jour

Face à la crise qui mine le sport national, d'anciennes gloires ont décidé d'unir leurs forces. Une nouvelle structure, la Fikambanan'ny Atleta Nasionaly (FAN), vient de naître ce week-end et Faneva Ima Andriantsima en est le leader, avec l'ambition de peser sur les réformes et de redonner un élan durable au sport malgache.

Les anciennes étoiles du sport malgache ne veulent plus rester en retrait. Samedi, après une rencontre réunissant de nombreux athlètes ayant marqué l'histoire, la FAN - Fikambanan'ny Atleta Nasionaly - a officiellement vu le jour. Portée par des figures telles que Faneva Ima Andriatsima, Lalaina Nomenjanahary, Bapasy et Abel Anicet, tous anciens Barea, l'association se veut un espace indépendant et fédérateur pour impulser une nouvelle vision. Les membres de l'AMAO, ou Association malgache des Olympiens, veulent peser dans l'avenir du sport malgache en rejoignant l'association.

Très déterminées, ces anciennes étoiles du sport ont été reçues par le ministre de la Jeunesse et des Sports dans son bureau sis à Ambohijatovo.

Le constat est sans détour : le sport malgache s'essouffle. Mauvaises gestions, manque de structures, talents en fuite... Les anciens athlètes veulent désormais jouer un rôle actif.

«Face à la dégringolade du sport malgache, nous avons créé cette association pour trouver des solutions. L'objectif est une véritable refondation», affirme Faneva Ima.

La FAN prépare déjà un projet de loi, conçue avec des experts locaux et internationaux, pour encadrer, moderniser et assainir l'ensemble du secteur.

Parmi les soutiens majeurs, la voix de Dally Randriantefy, ancienne championne de tennis et olympienne, résonne fortement. Pour elle, le sport dépasse le cadre compétitif: « Le sport a toujours éduqué, élevé et unifié. Il inspire la nation. Le moment est venu d'en faire un pilier de la refondation nationale », insiste-t-elle. Elle rappelle son rôle fondamental dans l'inculcation de valeurs - discipline, respect, intégrité - dès les fokontany, afin de lutter contre la corruption à la racine.

La FAN ambitionne également de devenir un espace de solidarité entre générations de champions, pour que l'expérience des anciens serve aux jeunes et pour éviter l'oubli une fois les carrières terminées. Toutes les disciplines sont invitées, tous les niveaux concernés : sportifs en activité, retraités, olympiens, amateurs ou professionnels.