Madagascar: Karting - Coupe du monde - Deux pilotes malgaches finissent dans le top 20

Les pilotes malgaches ont conclu leur aventure à la Coupe du monde en Malaisie avec courage et détermination. Matthew Andriambelo et Matheo Rajomarison terminent respectivement 15e et 17e de la finale B parmi 52 concurrents, illustrant l'émergence d'une génération ambitieuse. Malgré la pluie, les incidents de course et l'intensité extrême, ils ont tenu tête aux meilleurs pilotes mondiaux.

Lors de la dernière course du dimanche, les intentions étaient claires: les Malgaches se battent jusqu'au drapeau à damier. Parti 21e, David-Ivan réalise un départ spectaculaire, remontant jusqu'à la 10e position après seulement cinq tours. Sa progression est brutalement interrompue lorsqu'un adversaire le percute par l'arrière, éjectant les deux pilotes hors-piste. En un instant, il perd sept places.

Mais il repart comme un guerrier, regagne plusieurs positions et franchit la ligne en 17e place.

Manque d'expérience

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après révision du classement par la FIA, les sanctions infligées à plusieurs pilotes lui permettent d'être finalement classé 15e, confirmant sa combativité exemplaire.

Cette énergie se retrouve chez les deux représentants malgaches engagés dans la finale B seniors. Matthew Andriambelo réalise une course solide et stratégique, qui lui permet de décrocher une méritoire 15e place. Juste derrière lui, Matheo Rajomarison, régulier et incisif, prend la 17e position. Une double performance qui impressionne dans un plateau mondial extrêmement serré, malgré le manque d'expérience au plus haut niveau.

Le samedi avait déjà révélé l'intensité de la compétition : des qualifications où les vingt premiers étaient séparés par seulement une demi-seconde, des manches disputées au millimètre, et une pluie soudaine lors de la Heat 3 venant compliquer la donne.

Les pilotes malgaches s'en sortent sans erreur, avec un rythme constant, malgré les contacts, le trafic dense et la pression des 52 concurrents engagés. Cette participation à la coupe du monde a montré que les pilotes malgaches, même en manque d'expériences internationales, peuvent rivaliser et bousculer les meilleurs mondiaux. Une expérience à renouveler vu le talent des jeunes Malgaches.