Madagascar: Spectacle - Rossy fait un tabac à La City

La City Ivandry a vibré au rythme de « Milanto vao mitapolaka », un spectacle conçu selon la demande directe du public : une prestation divisée en deux parties complémentaires, mêlant douceur et effervescence. Cette formule originale, pensée par Rossy lui-même, a constitué l'identité forte de ce rendez-vous très attendu.

La première partie, lancée vendredi soir par RDJ Mozika, a plongé la salle - à guichet fermé - dans une atmosphère intime et mélodieuse. Rossy a ouvert le spectacle avec un répertoire doux fidèle au thème annoncé, interprété jusqu'aux premières heures du matin. Un moment rare et apprécié, surtout pour un artiste principalement connu pour ses concerts en plein air dans le cadre de son Bapampa Tour.

Dernier spectacle

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La seconde partie, tenue l'après-midi du 16 novembre, a pris une tout autre allure. Devant un public majoritairement composé de jeunes adultes - et de nouveau à guichets fermés -, Rossy est monté sur scène au grand complet, accompagné de danseurs évoluant même sous l'estrade, une configuration qui a offert une proximité inédite avec les spectateurs. Cette session dynamique, entièrement consacrée aux « Bapampa », a fait exploser l'ambiance : le public dansait, chantait, riait, buvait et profitait pleinement de chaque morceau.

Les titres interprétés - Eo anilan'i Tiana, Lambahoany, Hafatra, Mbarakaly, entre autres - ont rappelé au public les chansons qui font l'identité musicale de Rossy. Chaque note, chaque refrain a confirmé pourquoi l'artiste continue d'attirer les foules : vendredi comme dimanche, la salle affichait complet, preuve de son aura toujours intacte.

Ce spectacle avait une valeur particulière : il s'agissait du dernier spectacle de Rossy à Antananarivo, avant que l'artiste ne poursuive ses projets futurs. Une tournée élargie est déjà en préparation, avec des étapes annoncées à Fianarantsoa et Toamasina, signe que l'aventure musicale continue.