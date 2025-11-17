Madagascar: Jiujitsu - Brésilien - Idealisoa en or, Ando en bronze

Les petits ouvrent le compteur. Madagascar a engrangé deux médailles ce week-end au World Festival Jiujitsu Championships à Abu Dhabi.

Parcours sans faute en deux combats pour Idealisoa Ranaivomanana dans la catégorie Kids 3 ceinture blanche -32 kg. Sacrée championne, elle a arraché la médaille d'or en battant en finale la Néo-Zélandaise Laila Abu Mghaiseeb, âgée de 8 ans, par soumission en menant déjà 8-0. En demi-finale, elle a écarté la Kazakh Iman Kabiyeva. Quatre combattantes ont été en lice dans sa catégorie.

Idealisoa est la petite soeur du médaillé de bronze l'an passé dans la catégorie des amateurs, Nirina Christian Ranaivomanana. Ando Mahasoa Ranarivelo, âgé de 8 ans, ceinture grise -42 kg, a de son côté décroché la médaille de bronze. Il a perdu 0-3 en demi-finale contre le Jordanien Ali Al Najjar, âgé de 9 ans. Il a par la suite défait 2-0 en match de classement pour la troisième place le Kazakh Abdul Rahman, âgé de 8 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la catégorie des enfants, Diary Ralalaharison a été blessée durant l'échauffement avant le combat et n'a pas pu s'aligner pour son premier combat. Trois autres jeunes ont été disqualifiés en s'engageant dans la catégorie ceinture blanche alors qu'ils sont titulaires de la ceinture grise, en l'occurrence Lucie Herizaka Nirina, Itiela Mazas Aintsara et Enoka Mazas Aintsara. Deux combattants dans la catégorie Youth, Aiky Rajohnson et Nofy Chuk Hen Shun, monteront sur le tatami ce lundi.

Les Masters, Zo Aina Tsilavina Randriamanga et Rina Wilson Razakarisoa, entreront en lice mardi et mercredi, tandis que l'unique engagé en professionnel, Andy Rasamy Anoharana, bouclera la participation malgache le samedi.