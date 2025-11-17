Madagascar: Tsimbazaza - Un garçon assassiné après son anniversaire

Le lendemain de son anniversaire, un garçon de six ans a été tué à Tsimbazaza, victime d'au moins trois coups de couteau.

Nouvelle atterrante. Miguel, un garçon de 6 ans, a été tué à Tsarafaritra Tsimbazaza, vendredi. Son corps a été retrouvé samedi vers 00 h 30, dissimulé dans un canal derrière une station-service.

Son cou était brisé, il portait trois traces de couteau et d'autres blessures à la tête. Son corps, couvert de boue et de sable, semblait avoir été piétiné.

Quelques heures plus tôt, l'enfant avait disparu après avoir joué devant la maison, vers 17 h 30. Les recherches menées par sa famille et les voisins n'avaient rien donné jusqu'à cette découverte glaçante.

Sa tante, Véronique Razafimahazo, explique que Miguel vivait chez son père et sa belle-mère, après la séparation de ses parents. Selon elle, l'enfant n'était pas toujours traité avec bienveillance et semblait souffrir de privations. Son caractère vif et turbulent aurait pu créer des tensions dans le foyer.

Avant cela, Miguel avait passé deux ans et demi chez sa grand-mère et sa tante, qui s'étaient occupées de lui jusqu'à ce que son père le reprenne. Le comportement de certains membres de la famille au moment de la découverte du corps a surpris le voisinage.

Découvert

Alors que les habitants ont éclaté en sanglots, certains proches n'ont montré aucune émotion apparente. Le fokontany a conduit la belle-mère après le drame, mais elle n'est pas revenue depuis.

Miguel venait de fêter son anniversaire le 13 novembre. Le lendemain, il a été tué. Sa mère biologique, qui vit à Ambohipo, a participé activement aux recherches dès qu'elle a appris sa disparition. Son père, lui, a été le plus engagé et c'est lui qui a découvert le corps. La famille a déjà été auditionnée par la Brigade criminelle et les démarches auprès du Bureau Municipal d'Hygiène ont été effectuées. Mais l'autopsie ne pourra être réalisée qu'après la délivrance des documents par le tribunal, prévue ce jour. Le corps de l'enfant reste pour l'instant à la morgue.

Le père de Miguel a promis de ne pas laisser cette histoire se terminer sans justice. La famille appelle les autorités à accélérer les investigations pour que la lumière soit faite sur ce meurtre qui a mis en émoi tout un quartier. Aucune arrestation n'est encore intervenue.