Madagascar: « Matokisa »

J+33. Un mois et trois jours après avoir pris les rênes du pays, le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, a procédé à un tour d'horizon des affaires nationales, dont celles relatives aux plus grandes aspirations de la population.

« Matokisa »

Un premier bilan, non pas des 100 jours, mais des 33 jours durant lesquels les faits et gestes ainsi que chaque décision prise par les nouveaux dirigeants, étaient scrutés de près. Car, chose ô combien compréhensible, tout le monde veut, au nom de la Refondation, voir les choses changer. Et vite. Visiblement, l'émission spéciale d'hier soir, dans laquelle le chef d'Etat a répondu aux questions des journalistes, de l'assistance et des citoyens par vidéos interposées, était surtout une occasion pour lui de « rassurer » les uns et les autres, face à l'urgence de tous les dossiers que doivent traiter les nouveaux dirigeants depuis 33 jours.

Face aux mille et une aspirations, et autant de questions que se posent les étudiants, les jeunes, les entrepreneurs, les agriculteurs, les personnes handicapées, la société civile, les sportifs, les influenceurs, et bien d'autres, sans oublier les « simples citoyens », le PRRM a surtout voulu garder la confiance que les « mpitolona » et une grande partie de la population, lui ont accordé au moment de la prise du pouvoir le 14 octobre 2025. « Matokisa » (Ayez confiance !), a-t-il lancé à plusieurs reprises, pour souligner que le gouvernement « y travaille ».

Et pour ne pas être taxé de verser dans la langue de bois, il a surtout voulu que l'on accorde du temps, à lui et à son équipe. Car il faut bien le reconnaître, changer tout, et partout, oeuvrer en faveur de toutes les aspirations du peuple, de la corruption au « tsy matimanota », en passant par la crise de l'électricité et de l'eau, l'insécurité ou encore l'inflation, et cela en... 33 jours, relève de l'impossible ! Toutefois, assurant que la nouvelle équipe à la tête du pays fait le maximum pour que le changement opère, le PRRM signifierait peut-être qu'« impossible » n'est pas... malagasy ! Et comme ce gouvernement sera évalué deux mois après sa formation, la prochaine échéance sera alors le 28 décembre 2025. Dans 41 jours.