Madagascar: « Matokisa »

17 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

J+33. Un mois et trois jours après avoir pris les rênes du pays, le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, a procédé à un tour d'horizon des affaires nationales, dont celles relatives aux plus grandes aspirations de la population.

« Matokisa »

Un premier bilan, non pas des 100 jours, mais des 33 jours durant lesquels les faits et gestes ainsi que chaque décision prise par les nouveaux dirigeants, étaient scrutés de près. Car, chose ô combien compréhensible, tout le monde veut, au nom de la Refondation, voir les choses changer. Et vite. Visiblement, l'émission spéciale d'hier soir, dans laquelle le chef d'Etat a répondu aux questions des journalistes, de l'assistance et des citoyens par vidéos interposées, était surtout une occasion pour lui de « rassurer » les uns et les autres, face à l'urgence de tous les dossiers que doivent traiter les nouveaux dirigeants depuis 33 jours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face aux mille et une aspirations, et autant de questions que se posent les étudiants, les jeunes, les entrepreneurs, les agriculteurs, les personnes handicapées, la société civile, les sportifs, les influenceurs, et bien d'autres, sans oublier les « simples citoyens », le PRRM a surtout voulu garder la confiance que les « mpitolona » et une grande partie de la population, lui ont accordé au moment de la prise du pouvoir le 14 octobre 2025. « Matokisa » (Ayez confiance !), a-t-il lancé à plusieurs reprises, pour souligner que le gouvernement « y travaille ».

Et pour ne pas être taxé de verser dans la langue de bois, il a surtout voulu que l'on accorde du temps, à lui et à son équipe. Car il faut bien le reconnaître, changer tout, et partout, oeuvrer en faveur de toutes les aspirations du peuple, de la corruption au « tsy matimanota », en passant par la crise de l'électricité et de l'eau, l'insécurité ou encore l'inflation, et cela en... 33 jours, relève de l'impossible ! Toutefois, assurant que la nouvelle équipe à la tête du pays fait le maximum pour que le changement opère, le PRRM signifierait peut-être qu'« impossible » n'est pas... malagasy ! Et comme ce gouvernement sera évalué deux mois après sa formation, la prochaine échéance sera alors le 28 décembre 2025. Dans 41 jours.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.