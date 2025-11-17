Madagascar: Mamy Ravatomanga - Retrait de sa carte bleue de Consul

Le président directeur général du Groupe SODIAT redevient un citoyen ordinaire et ne bénéficie plus ni de son statut ni de ses privilèges et avantages en tant que Consul Honoraire.

« Suite aux poursuites juridiques dont vous faites récemment l'objet, il a été décidé de procéder au retrait, avec effet immédiat, de l'exequatur établi en votre nom le 10 mai 2019, vous conférant la qualité de Consul Honoraire de Serbie à Antananarivo. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir restituer votre carte bleue ainsi que les plaques vertes qui vous ont été attribuées, et de suspendre l'usage des fanions de la Serbie sur les véhicules concernés ». Ce sont les termes d'une note émise le 14 novembre dernier par la ministre des Affaires étrangères (MAE) Christine Razanamahasoa, adressée à Maminiaina Ravatomanga.

C'est donc désormais officiel. Le président directeur général du Groupe SODIAT redevient un citoyen ordinaire et ne bénéficie plus ni de son statut ni de ses privilèges et avantages en tant que Consul Honoraire de ce pays.

La même décision a également été prise à son encontre par rapport à son statut de Consul Honoraire de la Côte d'Ivoire établi le 27 juin 2023. Suite au retrait de ses exequaturs par le MAE, le ministère de la Justice a réagi en annonçant hier sur sa page Facebook officielle que le statut qui lui a permis d'exercer ces fonctions, et de bénéficier des prérogatives et avantages y afférents, est désormais entièrement révoqué. Cette révocation confirme la levée de la protection et de l'immunité diplomatique pour Mamy Ravatomanga.

Le ministère de la Justice affirme d'ailleurs que désormais ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux de droit commun. Certainement, les autorités malgaches ont pris cette initiative pour contrecarrer une éventuelle intervention des autorités ivoiriennes qui prévoient de dépêcher à Maurice leur ambassadeur accrédité en Afrique du Sud pour suivre de près cette affaire concernant leur Consul Honoraire à Antananarivo.

Repos

Alors que Mamy Ravatomanga est poursuivi par le Financial Crimes Commission (FCC) et par la Justice mauricienne pour une affaire de blanchiment d'argent, son cas connaît un énième rebondissement et prend aussi une tournure diplomatique et politique importante. La comparution du PDG du Groupe SODIAT prévue se dérouler le 13 novembre devant la Cour de Port-Louis a été reportée au 20 novembre en raison de son état de santé préoccupant. À rappeler qu'il a subi une angioplastie lundi dernier à l'île Maurice.

Aux dernières nouvelles, ses médecins traitant lui ont accordé un repos de deux semaines. En tout cas, à l'allure où vont les choses, tous les dossiers judiciaires lancés par les autorités malgaches à l'encontre du PDG du Groupe SODIAT vont s'accélérer dans les jours qui viennent. Force est de rappeler toutefois que même pendant la période où son statut de Consul n'a pas encore été levé, les sièges de ses entreprises au pays ont déjà subi de nombreuses perquisitions. La question est aussi de savoir comment un homme immobilisé sur un lit d'hôpital à Maurice pourrait restituer sa carte bleue et ses plaques vertes.