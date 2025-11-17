Madagascar: Affaire Madagascar Airlines - Rinah Rakotomanga placée sous mandat de dépôt à Antanimora

Cinq personnes impliquées dans l'affaire liée à la gestion au sein de Madagascar Airlines ont été placées sous mandat de dépôt à Antanimora, à l'issue de leur déferrement au parquet du Pôle anti-corruption, selon les informations fournies par cette juridiction. Une sixième personne a été laissée en liberté sous contrôle judiciaire. Cette procédure concerne notamment plusieurs cadres de la compagnie aérienne nationale ainsi que des responsables d'entreprises partenaires.

Parmi les personnes incarcérées figure Rinah Rakotomanga, ancienne présidente du Conseil d'administration de Madagascar Airlines. Ont également été placés sous mandat de dépôt des responsables issus de la direction des achats et des services généraux de Madagascar Airlines, de la direction générale adjointe, ainsi que du service infrastructure, patrimoine et transport au sol. Un responsable de la société PRO BETON SARLU, entreprise opérant dans le secteur du BTP et prestataire dans le cadre de projets et services contractés par Madagascar Airlines, a également été placé en détention provisoire.

La seule personne placée sous contrôle judiciaire est un dirigeant de la société BATIPLUS. Les enquêtes portent sur des opérations financières et contractuelles, notamment la passation d'un marché pour la réhabilitation du bâtiment d'Air Madagascar à Toamasina, d'un montant de près de 499 millions d'ariary. « De nombreuses irrégularités ont été constatées dans les conditions d'attribution de ce marché public à la société Pro Beton SARLU », selon le Pôle anti-corruption. Les personnes impliquées sont poursuivies pour favoritisme, conflit d'intérêts, faux et usage de faux, détournement de deniers publics, complicité de détournement et abus de fonction.

Critiques

Ce nouveau développement judiciaire intervient dans un contexte où les nouvelles autorités renforcent les actions de lutte contre la corruption, les abus de fonction et les détournements présumés de fonds publics au sein d'entreprises stratégiques de l'État. Madagascar Airlines, déjà en difficulté financière depuis plusieurs années, fait l'objet de critiques récurrentes concernant sa gouvernance, sa transparence administrative et la gestion de ses ressources.

Rinah Rakotomanga, qui avait revendiqué un mandat exemplaire à la tête du Conseil d'administration de la compagnie, se retrouve désormais derrière les barreaux. Des faits de corruption sont reprochés à cette ancienne directrice de la communication d'Andry Rajoelina.

L'affaire suscite un vif intérêt au sein de l'opinion publique. Depuis que l'information concernant le cas de Rinah Rakotomanga a été rendue publique, samedi matin, sur le compte Facebook de l'actuelle ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo--bien avant la déclaration officielle du Pôle anti-corruption--les réactions se multiplient. Certains observateurs estiment que ces mesures pourraient marquer un tournant dans la responsabilisation des dirigeants d'entreprises publiques, tandis que d'autres appellent à la prudence et au respect du principe de présomption d'innocence.