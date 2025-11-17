Madagascar: Port de Toamasina - De nouveaux portiques attendus pour augmenter sa performance

Les travaux d'extension du port de Toamasina se poursuivent dans les règles de l'art. De nouveaux portiques modernes sont attendus pour augmenter la performance de cette infrastructure essentielle pour l'économie malgache.

De nouveaux portiques modernes et plus performants sont attendus au port de Toamasina. D'ici 2035, cette infrastructure vise à traiter jusqu'à un million de conteneurs par an.

Dernière génération

Appelés Ships To Shore (STS) ces nouveaux portiques de dernière génération permettront au port d'accueillir beaucoup plus de navires porte-conteneurs.

« Les nouveaux portiques STS seront capables d'opérer des navires jusqu'à 23 rangées de conteneurs contre 18 actuellement », explique-t-on du côté de la Société du Port à gestion autonome de Toamasina (SPAT). « Cela permettra au Grand Port d'accueillir des navires pouvant transporter jusqu'à 14 000 conteneurs ou EVP contre un plafond de 3000 à l'heure actuelle », a-t-on ajouté. Par ailleurs, des investissements ont été effectués au niveau du nouveau terre- plein Hastie d'une superficie de 10 hectares et qui est équipé de trois nouveaux modèles de RTG (Rubber Tired Gantry), permettant de stocker des conteneurs jusqu'à cinq ou six niveaux.

400.000 EVP par an

Une augmentation de performance, en somme pour le terre-plein Hastie qui peut traiter simultanément jusqu'à 4 500 EVP.

Donnant ainsi au port de Toamasina une capacité d'accueil de 400 000 EVP par an contre 185 664 en 2014 et 243 043 en 2017, mettant ainsi fin la saturation du terre-plein constatée depuis 2009 jusqu'à 2024, une augmentation de 13,4% du flux de container sans que la capacité du terre-plein augmente. Une pression constante qui a amené la SPAT à engager des travaux d'extension avec ses propres moyens. Une fois ces travaux d'extension achevés, Toamasina disposera de 37 hectares de zone de stockage de conteneurs au total et prévoit de traiter jusqu'à un million d' EVP en 2035.