Sénégal: Accès à l'eau en milieu rural - Un projet de plus de 30 milliards de FCfa lancé à Kanel

Le département de Kanel (région de Matam) a abrité, samedi 15 novembre 2025, le lancement officiel du Projet d'Accès aux Services sécurisés d'Eau et d'Assainissement pour une Résilience durable dans les Zones défavorisées (Pasea-Rd). Son coût est évalué à 30,49 milliards de FCfa.

MATAM - L'État ambitionne de renforcer son système hydraulique et d'assainissement afin de résoudre les problèmes d'accès à ces ressources dans la zone rurale. Dans ce cadre, Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a lancé, le 15 novembre 2025, à Kanel (région de Matam), le Projet d'Accès aux Services sécurisés d'Eau et d'Assainissement pour une résilience durable dans les Zones défavorisées (Pasea-Rd).

Selon lui, le financement est estimé à 30,49 milliards de FCfa, dont 80 % du groupe de la Banque africaine de Développement (prêt Bad) et 15 % de la contrepartie nationale. « Ce financement est la preuve de la confiance renouvelée de nos partenaires dans la vision et la capacité de notre pays à opérer des transformations sectorielles majeures », a déclaré M. Dièye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a indiqué qu' « à travers le Pasea-Rd, la Banque africaine de Développement (Bad) ne finance pas simplement des infrastructures, elle soutient aussi une vision, celle d'un Sénégal où chaque citoyen, urbain ou rural, bénéficie d'une eau potable de qualité et d'un assainissement digne ».

Ce projet qui intervient dans les régions de Matam, Tambacounda, Kédougou, Louga, Kaffrine et Thiès « vise à améliorer la qualité de vie d'environ 1,8 million de personnes, dont 51 % de femmes, à travers plusieurs actions structurantes ». Dans la mise en oeuvre du Pasea-Rd, il est prévu, notamment dans la sous-composante hydraulique rurale, « la construction de cinq unités de potabilisation et de traitement d'eau de surface dans les localités de Gourel Daral (commune d'Orkediéré), Dembancane (département de Kanel), Aroundou à Tambacounda, Soukouta et Samécouta à Kédougou ».

Ce projet comprend également « la sécurisation et l'alimentation en eau potable de cinq grands centres ruraux, à savoir Goudiry, Bokidiawé, Kanel, Kidira et Thilogne. Dans le cadre de ce projet, plus de 15 000 branchements sociaux à l'eau potable et des extensions de réseau sur plus de 300 km seront réalisés dans les régions de Louga, Saint-Louis, Matam et Tambacounda.

Ce sera en partenariat avec la Sénégalaise des Eaux rurales. Pour la composante assainissement, il s'agit de la construction de réseaux collectifs et demi-collectifs dans les villes de Kanel, Ourossogui, Ranérou, Koumpentoum et Goudiry. Cela, à travers la réalisation de quatre stations de pompage, deux d'épuration et cinq de traitement des boues de vidange, mais également de 50 kilomètres de réseau d'égout où seront raccordés des milliers de domiciles.

15 000 branchements sociaux Le Pasea-Rd permettra aussi de « réaliser 23 000 latrines familiales de type toilettes à chasse manuelle et 30 édicules publics dans les écoles, les centres de santé et les marchés ». Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ces infrastructures vont transformer durablement nos territoires et améliorer les conditions de vie des populations.

Cheikh Tidiane Dièye a, par ailleurs, procédé à la pose de la première pierre du forage de Kanel. Implanté dans le périmètre communal de Sinthiane (commune d'Ouro Sidy), cet ouvrage hydraulique va desservir les populations de Kanel sur un linéaire d'environ trois km. Une bonne nouvelle pour ces dernières qui sont confrontées à des problèmes d'accès à l'eau potable depuis des décennies. Le maire de Kanel, Mamadou Sadio Diallo, a indiqué que le forage mettra fin aux souffrances des populations.