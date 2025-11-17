Sénégal: Général Birame Diop, ministre des Forces armées - «Travailler pour un Sénégal en sécurité»

Lors de la randonnée pédestre initiée par les Forces armées, le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a, dans son mot de bienvenue, rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour l'honneur fait à l'Armée en participant à cette première randonnée des Forces armées.

«Avec l'organisation de cette randonnée de cohésion dans le même uniforme, les Forces armées souhaitent rappeler à leur personnel leur appartenance à la même institution, leur devoir de toujours travailler à renforcer leur fraternité et leur camaraderie d'armes, ainsi que leur obligation de coordonner, en permanence, leurs efforts pour l'exécution optimale de leurs missions de sécurisation du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens», a-t-il déclaré. Il a rappelé que les Forces armées ont deux «jambes» et doivent s'assurer que «chacune d'elles est suffisamment forte pour faire ce qu'on attend d'elles et qu'il y ait la même coordination».

Il a ajouté que cette cohésion doit se faire sentir au quotidien dans toutes les phases de nos opérations. Le ministre a aussi appelé les Forces armées à associer davantage leurs familles à ce qu'elles font en tant qu'institution de la République. De ce fait, selon lui, «nous aurons une bonne santé mentale et sociale, et nous nous concentrerons sur la mission constitutionnelle que notre pays nous a confiée».

Le général Diop est persuadé que «les Forces armées solidaires et unies sont fermement résolues à continuer de travailler avec les autres Forces de défense et de sécurité pour, d'une part, un Sénégal en sécurité jouissant d'une stabilité durable, et d'autre part, contribuer au développement socio-économique de notre pays par une bonne mise en oeuvre du concept Armée-Nation».

