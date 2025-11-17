Afrique: «Les Nounous » sacrée à Ouaga - Double triomphe ivoirien aux Sotigui Awards 2025

La Côte d'Ivoire a brillé de mille feux à Ouagadougou à l'occasion de la 10e édition des Sotigui Awards, organisée le samedi 15 novembre 2025.

Deux talents ivoiriens, révélés au grand public à travers la série « Les Nounous », ont décroché des distinctions majeures, confirmant la montée en puissance du cinéma ivoirien sur la scène africaine.

En effet, Fortuné Akakpo a remporté le Sotigui de la Meilleure Interprétation Masculine Africaine (Série TV), saluant sa performance remarquable et l'émotion qu'il a su transmettre à l'écran. À ses côtés, Ève Guehi, autre figure emblématique de la série, a été sacrée Meilleure Interprétation Féminine Africaine (Série TV). Une double victoire historique qui consacre le talent, l'engagement et la créativité des acteurs ivoiriens.

Produit par Lully Grace Production, Les Nounous s'impose depuis plusieurs années comme l'une des séries les plus suivies en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le succès des deux comédiens vient témoigner de la qualité de l'écriture, du professionnalisme de l'équipe de production et de la capacité des artistes ivoiriens à rivaliser avec les meilleures productions du continent.

Chaque année, l'Académie des Sotigui distingue les acteurs et comédiens les plus méritants issus du Burkina Faso et de l'ensemble du continent africain. Pour cette édition 2025, la dixième du genre, la cérémonie a une fois de plus été un rendez-vous majeur pour célébrer le talent et valoriser le cinéma africain dans toute sa diversité.

Outre les sacres ivoiriens, le prestigieux Sotigui d'Or 2025, récompense suprême de la soirée, a été attribué à l'acteur sénégalais Ibrahima Mbaye, confirmant la richesse des talents africains qui portent haut le flambeau de l'audiovisuel sur la scène internationale.

La Côte d'Ivoire peut être fière de ses ambassadeurs du 7e art. En remportant deux prix majeurs, Fortuné Akakpo et Ève Guehi renforcent la présence ivoirienne dans les distinctions cinématographiques africaines et inspirent une nouvelle génération d'acteurs déterminés à faire rayonner le cinéma national.

Un triomphe qui vient confirmer que le cinéma ivoirien est plus que jamais en marche vers l'excellence.