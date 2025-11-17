Cote d'Ivoire: Tabacs - La Société Ivoirienne des Tabacs augmente de plus de 8 milliards FCFA son résultat net au premier semestre 2025

L'activité de la Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB) au premier semestre 2025 a été très faste puisque cette entreprise a fortement augmenté de 8,416 milliards FCFA son résultat net par rapport au premier semestre 2024.

Sur la base du rapport d'activité rendu public par la direction de cette entreprise, le résultat net de la période sous revue s'est élevé à 18,062 milliards FCFA contre 9,646 milliards de FCFA au 30 juin 2024, soit une hausse de 87,25% en valeur relative.

De son côté, le chiffre d'affaires a connu une hausse de 42% à 131 milliards FCFA contre 92,332 milliards de FCFA au premier semestre 2024.

Selon la direction de la SITAB, les volumes de vente du premier semestre 2025 présentent une légère hausse de 2% par rapport à la même période de l'année 2024. Ils se situent respectivement à 3,630 milliards tiges et 3,559 milliards tiges.

« Cette faible croissance en volume demeure néanmoins une bonne performance, car elle intervient dans un contexte où notre marque Fine est 50 % plus chère qu'entre janvier et mai 2024 », estiment les responsables de l'entreprise de tabac. Ils ajoutent qu'en janvier 2025, le prix de FINE DUO est passé de 1 000 à 1 500 FCFA, à la suite de l'augmentation des droits d'accise survenue à la même période, passant de 147 FCFA à 280 FCFA par paquet.

« Cette augmentation du prix de la FINE DUO a fortement freiné sa croissance, mais elle a profité aux autres références de la marque FINE », soutient la direction de l'entreprise. Selon elle, la SITAB consolide son leadership sur le marché, atteignant 91,5 % de part de marché, soit une progression de 3 points versus la même période de l'année dernière.

Le résultat d'exploitation connait une augmentation de près de 10 milliards, s'établissant à 22,649 milliards de FCFA contre 12,670 milliards de FCFA au 30 juin 2024. Dans son rapport d'activité, la direction de la SITAB estime que ce résultat est soutenu principalement par la bonne performance des ventes.

En ce qui le concerne, le résultat financier dégage un solde positif de 943 millions de FCFA contre un solde positif de 264 millions de FCFA au premier semestre 2024.

Le résultat avant impôts enregistre une progression de 82,40% avec une réalisation de 24 milliards FCFA contre 13 milliards FCFA au 30 juin 2024.

«Les perspectives pour 2025 sont encourageantes, compte tenu des performances satisfaisantes observées jusqu'à présent » a indiqué la direction de la SITAB.