Tunisie: La société Ennakl Automobiles annonce une hausse de 18,39% de ses revenus au 3ème trimestre 2025

17 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Les revenus de la société ENNAKL Automobiles, qui évolue dans la concession, la location et la vente de voitures et la vente de pièces de rechange automobiles, a enregistré une hausse de 18, 39% au troisième trimestre 2025 par au troisième trimestre 2024.

Ces revenus ont été comptabilisés à hauteur de 147,329 millions de dinars (MD) contre 124,438 MD au 30 septembre 2024. Par contre, le cumul de ces revenus sur les neufs premiers mois de 2025 a enregistré une progression de 4% 452,365 MD contre 435,101 MD à fin septembre 2024.

Le coût d'achat des marchandises vendues s'est situé à 123 MD contre 104 MD en 2024.

Durant la période sous revue, les charges financières de la société ont été nettement comprimées, passant de 852 203 dinars au troisième trimestre 2024 à 552 000 de dinars.

De leur côté, les produits financiers connaissent une augmentation de 23 933 dinars à 62 280 dinars contre 38 347 dinars en 2024.

Le solde de la trésorerie nette s'est replié de 3 477 MD à 27 025 MD contre 30 502 MD au 30 septembre 2024.

Quant à la masse salariale, elle est apparue en baisse de 2%, s'établissant à 19 758 MD contre 20 163 MD durant les neuf premiers de 2024.

