Afrique: Terrorisme international - Une alerte stratégique de la DGSE pour le continent

Pour la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, l'Afrique est devenue le centre mondial du jihadisme, avec des foyers majeurs au Sahel, notamment autour du lac Tchad, dans la corne de l'Afrique et en Afrique de l'Ouest.

Les filiales locales d'Al-Qaïda et de l'État islamique opèrent désormais de manière autonome, recrutent massivement et prennent des responsabilités stratégiques, profitant de la fragilité des États, des frontières poreuses et de l'absence de contrôle étatique.

Les conséquences sont graves : instabilité régionale, attaques meurtrières contre les civils, perturbation des activités économiques et humanitaires et risque de propagation vers d'autres continents. La montée en puissance des filiales africaines transforme le continent en terrain d'expérimentation et d'expansion pour le jihadisme mondial.

Le patron de la DGSE, Nicolas Lerner, insiste sur une approche combinant renseignement, coopération régionale et soutien aux États africains. La priorité est de renforcer les capacités locales de surveillance et de collecte d'informations, en particulier pour suivre les mouvements transfrontaliers des combattants et perturber la logistique des groupes terroristes. La coordination avec les forces africaines et les services de sécurité partenaires comme le Maroc est cruciale pour anticiper et neutraliser les menaces.

Parallèlement, le continent doit bénéficier d'un soutien structurel : renforcement de l'État de droit, amélioration de la résilience communautaire et lutte contre la propagande jihadiste. Les opérations militaires ponctuelles doivent être complétées par des programmes de développement, de formation et d'intégration sociale afin de réduire l'attrait du terrorisme pour les jeunes vulnérables. Enfin, la coopération internationale, en particulier européenne et transatlantique doit cibler non seulement la logistique et le financement des groupes armés, mais aussi l'échange de renseignement stratégique.

Sans une action coordonnée et multidimensionnelle, l'Afrique risque de demeurer le foyer permanent du terrorisme mondial, avec des conséquences directes pour la sécurité globale.