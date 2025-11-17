Madagascar: Exportation vers les États-Unis - La vanille, le cacao, les épices et les huiles essentielles exemptés de droits de douane

Bonne nouvelle pour le secteur des exportations malgaches. Les États-Unis viennent de retirer certains produits essentiels en provenance de Madagascar de la liste des impositions tarifaires de 15%.

Le Président américain, Donald Trump, a signé un Executive Order, un nouveau décret présidentiel modifiant l'application des tarifs réciproques concernant certains produits agricoles.

Effectives

Grâce à ce décret, certains produits malgaches exportés vers les États-Unis -- notamment la vanille, le cacao, les épices et les huiles essentielles -- sont de nouveau exonérés de droits de douane. Entrée en vigueur le 13 novembre, cette mesure réjouit particulièrement les exportateurs malgaches. En effet, la suppression de leurs produits du régime du tarif réciproque allège considérablement leurs charges, puisqu'ils bénéficient désormais d'un tarif zéro, au lieu du tarif additionnel réciproque de 15 %.

Les professionnels de ces filières se félicitent naturellement de cette décision, notamment ceux de la filière vanille, qui espèrent un léger redressement pour un secteur en difficulté ces derniers temps. C'est un pas supplémentaire dans les efforts diplomatiques et économiques menés par les autorités nationales et l'ambassade de Madagascar à Washington pour préserver ces avantages sur les exportations vers les États-Unis.

Accès plus élargi

Sur ce point, la représentation malgache à Washington n'a pas manqué de souligner, dans un communiqué, ce qu'elle qualifie d'évolution positive, rendue possible grâce aux efforts diplomatiques menés auprès des autorités américaines, dans le cadre de la facilitation et du développement des échanges entre les deux pays. L'objectif, selon l'ambassade de Madagascar à Washington, est de promouvoir un accès plus large des produits en provenance de la Grande Île sur le marché américain, et ce dans un esprit de coopération mutuellement avantageuse.

Des efforts restent toutefois à fournir. Si la situation est désormais réglée pour la vanille, le cacao, les épices et certaines huiles essentielles, le cas du textile reste à traiter, l'AGOA n'ayant pas encore été étendu à ce secteur. Ce dossier devrait être considéré comme prioritaire dans le cadre du régime de transition.