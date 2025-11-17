Sénégal: Loi de finances 2026 - Près de 65 milliards de FCFA alloués à la diplomatie sénégalaise

Les commissions parlementaires compétentes ont approuvé une enveloppe de 64,9 milliards de FCFA destinée au ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur dans le cadre du projet de loi de finances 2026. Cette dotation représente 1 % du Budget général de l'État.

Réunies le vendredi 14 novembre 2025, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire et la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'Extérieur et de l'Intégration africaine ont validé le budget 2026 du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. L'enveloppe retenue s'élève à 64,9 milliards de francs CFA, soit 1 % du budget national, estimé à 7 177 milliards de francs CFA.

Selon la répartition présentée aux parlementaires, la coopération bilatérale et multilatérale absorbera la plus grande part des crédits, avec 39,5 milliards de francs CFA, soit 61 % de la dotation totale. Les missions de pilotage stratégique et de gestion administrative mobiliseront pour leur part 17 % du budget, correspondant à 11,2 milliards de francs CFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La promotion de l'intégration africaine bénéficiera d'une enveloppe de 11,5 milliards de francs CFA, équivalant à 18 % des ressources allouées. Enfin, la gestion des affaires consulaires ainsi que l'accompagnement des Sénégalais de la diaspora se verront attribuer 2,6 milliards de francs CFA, soit 4 % du budget global. L'adoption de cette enveloppe marque une étape importante dans la préparation du projet de loi de finances 2026, qui sera désormais soumis à l'examen de l'Assemblée plénière.