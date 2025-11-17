Afrique: Pape Thiaw sélectionneur du Sénégal - 'On s'attendait à un match difficile mais on méritait au moins un but dans cette rencontre ...'

Le sélectionneur national s'est présenté conférence de presse déçu du résultat face au Brésil (0-2). Tout de même satisfait de la prestation globale de ses joueurs, Pape Thiaw a fait savoir que les Lions auraient mérité marquer dans cette rencontre.

La série d'invincibilité de vingt-six matchs est donc terminée pour l'équipe nationale du Sénégal. Ce Samedi à l'Emirats Stadium de Londres, les Lions ont été stoppé par des auriverdes revanchards après deux matchs sans victoire face au Sénégal.

En conférence de presse, Pape Thiaw a donné ses appréciations de cette rencontre de haut niveau entre la 7e et la 18e nation au classement mondial.

"D'abord il faut féliciter le Brésil qui vient de mettre un terme à notre série d'invincibilité. On s'attendait à un match difficile face à une belle équipe du Brésil. Quand vous prenez deux buts très tôt en première mi-temps c'est toujours difficile face à ce genre d'équipes. En deuxième mi-temps on est revenu avec un meilleur visage et je pense qu'on méritait au moins un but dans ce match" a-t-il déclaré.

Dès lors, le technicien sénégalais s'est dit globalement satisfait du contenu du match. Il ne préfère donc pas tout jeter mais tirer les enseignements de cette confrontation contre la Seleçao afin de préparer les prochaines échéances.

"Il faut continuer à travailler et tirer les enseignements de ce match. Les matchs amicaux servent à ça. Il y'a eu de bonnes choses et des choses moins bien".