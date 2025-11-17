Madagascar: Antananarivo - Noël s'installe dans les étals

Depuis quelques jours, les décorations de Noël font une timide mais certaine apparition sur les marchés et dans les grandes surfaces de la capitale. Sapins artificiels, guirlandes lumineuses, boules colorées, figurines du Père Noël et autres accessoires festifs ornent les rayons, bien que nous ne soyons encore qu'à la mi-novembre.

Au marché de la Petite Vitesse, les vendeurs annoncent l'arrivée progressive des articles de fête, majoritairement importés de Chine. « Les clients commencent à regarder, à demander les prix, mais ils n'achètent pas encore en masse. C'est souvent à partir de début décembre que cela s'accélère », explique une marchande habituée. Dans les rayons, les produits « made in China » dominent largement le marché. Les sapins artificiels, disponibles en plusieurs tailles, se vendent entre 30 000 et 200 000 ariary selon la qualité et les accessoires inclus. Les guirlandes lumineuses, très prisées, sont proposées entre 5 000 et 25 000 ariary, selon la longueur et les motifs.

Embouteillages

Mais avec cette ambiance féerique vient aussi l'un de ses effets collatéraux : les embouteillages. Dans les grands axes comme à Analakely, Behoririka ou encore Soarano, les bouchons s'intensifient. Les véhicules s'entassent, les klaxons retentissent, et les piétons se fraient difficilement un chemin entre les stands de décorations improvisés sur les trottoirs. Une ambiance de fête qui rime avec patience, surtout à l'approche des grands achats de décembre. Plusieurs acheteurs potentiels confient attendre encore les prochaines paies avant de se décider.