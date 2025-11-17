Madagascar: Omnisports / FAN - Les athlètes s'unissent pour la refondation

Un vent nouveau souffle sur le paysage sportif malagasy. Des figures emblématiques, toutes disciplines confondues, ont décidé de prendre leur destin en main en créant le « Fikambanan'ny atleta malagasy » (FAN). L'objectif est ambitieux : unir leurs forces pour proposer une loi sur la refondation du sport à Madagascar.

Face aux défis structurels et aux résultats souvent en deçà des attentes, les anciennes gloires sortent du silence. L'association « FAN » a été officiellement lancée pour rassembler toutes celles et ceux qui ont porté, et qui portent encore aujourd'hui, haut les couleurs de la Grande Île sur la scène nationale et internationale. L'initiative ne se veut pas être une simple amicale d'anciens sportifs. La mission que s'est fixée FAN est éminemment politique, travailler ensemble sur une proposition de loi complète pour la refondation du sport malagasy.

Les membres fondateurs estiment que l'expérience du terrain, les succès comme les échecs, leur confèrent une légitimité unique pour diagnostiquer les maux du sport national et proposer des remèdes durables. Selon ses initiateurs, FAN se définit en trois axes majeurs : être une voix commune et unifiée pour tous les athlètes, actifs ou retraités, servir d'espace d'échanges et d'idées pour capitaliser sur les expériences de chacun et enclencher une démarche concrète pour moderniser, structurer et renforcer l'ensemble de l'écosystème sportif national, de la base au sommet.

Des personnalités respectées comme l'ancien footballeur Faneva Ima Andriatsima, le judoka Luc Rasoanaivo, ou encore l'icône du tennis Dally Randriantefy font partie des figures de proue de ce mouvement. Conscients que cette refondation ne pourra se faire sans l'implication des pouvoirs publics, les membres de FAN ont déjà entamé les démarches institutionnelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils ont récemment été reçus par le nouveau Ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Désiré Rasambany. Cette première rencontre a permis de présenter les objectifs de l'association et d'exposer la volonté des athlètes de collaborer étroitement avec la tutelle pour l'élaboration de ce nouveau cadre légal.