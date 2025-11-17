Madagascar: Bodybuilding / WBPF - Rado sacré champion du monde, Maurice vice-champion

Sans coach, sans subvention, sans délégation officielle : Rado Rakotomandimby a été sacré champion du monde en up to 85 kg et Maurice Marinjara vice-champion en Classic Physique. Deux médailles pour Madagascar au Mondial WBPF, conquises à la seule force du talent et de la détermination.

Ils l'ont fait ! Sans soutien officiel, sans encadrement sur place, Rado Rakotomandimby et Maurice Narinjara ont hissé haut les couleurs malgaches au Championnat du monde de la World Bodybuilding & Physique Sports Federation (WBPF), tenu à Batam (Indonésie) du 11 au 17 novembre. Résultat, une médaille d'or et une d'argent, deux performances qui placent Madagascar sur le podium mondial du bodybuilding. Rado Rakotomandimby, en catégorie up to 85 kg, a été sacré champion du monde.

Son posing sculpté, sa masse musculaire impressionnante et sa présence scénique ont subjugué les juges. Il décroche ainsi le titre mondial et la médaille d'or, un exploit retentissant pour un athlète qui s'est préparé dans des conditions précaires. De son côté, Maurice Marinjara, en Classic Physique (moins de 175 cm), s'est adjugé la médaille d'argent. Une performance tout aussi remarquable, où l'esthétique, l'équilibre et la symétrie ont fait la différence.

Car derrière ces médailles se cache une réalité brutale, aucun soutien du ministère des Sports, aucun accompagnateur sur place. La Fédération malgache de bodybuilding, faute de moyens, n'a pu envoyer personne. Les deux athlètes ont voyagé seuls, autofinancés, et ont dû gérer logistique, nutrition et récupération sans appui institutionnel.

Ces résultats exceptionnels démontrent le potentiel inexploité du bodybuilding malgache. Malgré l'absence de structures, de subventions et d'infrastructures adaptées, Rado et Maurice ont prouvé que le talent et la volonté suffisent à rivaliser avec les meilleurs. Ce double podium est un signal fort adressé aux autorités : le bodybuilding malgache existe, progresse, et mérite d'être soutenu.