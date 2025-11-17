Madagascar: Bodybuilding / WBPF - Rado sacré champion du monde, Maurice vice-champion

17 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Sans coach, sans subvention, sans délégation officielle : Rado Rakotomandimby a été sacré champion du monde en up to 85 kg et Maurice Marinjara vice-champion en Classic Physique. Deux médailles pour Madagascar au Mondial WBPF, conquises à la seule force du talent et de la détermination.

Ils l'ont fait ! Sans soutien officiel, sans encadrement sur place, Rado Rakotomandimby et Maurice Narinjara ont hissé haut les couleurs malgaches au Championnat du monde de la World Bodybuilding & Physique Sports Federation (WBPF), tenu à Batam (Indonésie) du 11 au 17 novembre. Résultat, une médaille d'or et une d'argent, deux performances qui placent Madagascar sur le podium mondial du bodybuilding. Rado Rakotomandimby, en catégorie up to 85 kg, a été sacré champion du monde.

Son posing sculpté, sa masse musculaire impressionnante et sa présence scénique ont subjugué les juges. Il décroche ainsi le titre mondial et la médaille d'or, un exploit retentissant pour un athlète qui s'est préparé dans des conditions précaires. De son côté, Maurice Marinjara, en Classic Physique (moins de 175 cm), s'est adjugé la médaille d'argent. Une performance tout aussi remarquable, où l'esthétique, l'équilibre et la symétrie ont fait la différence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Car derrière ces médailles se cache une réalité brutale, aucun soutien du ministère des Sports, aucun accompagnateur sur place. La Fédération malgache de bodybuilding, faute de moyens, n'a pu envoyer personne. Les deux athlètes ont voyagé seuls, autofinancés, et ont dû gérer logistique, nutrition et récupération sans appui institutionnel.

Ces résultats exceptionnels démontrent le potentiel inexploité du bodybuilding malgache. Malgré l'absence de structures, de subventions et d'infrastructures adaptées, Rado et Maurice ont prouvé que le talent et la volonté suffisent à rivaliser avec les meilleurs. Ce double podium est un signal fort adressé aux autorités : le bodybuilding malgache existe, progresse, et mérite d'être soutenu.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.