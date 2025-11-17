Burkina Faso: Solidarité nationale - Le Premier ministre lance la campagne « D£m£ Sira »

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a lancé officiellement la campagne nationale de communication et de sensibilisation sur la solidarité dénommée « D£m£ Sira », vendredi 14 novembre 2025 à Ouagadougou.

Face à l'adversité que rencontre la Nation burkinabè, le pouvoir politique a fait le choix de remplir sa mission sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a choisi la solidarité dénommée « D£m£ Sira », pas comme un simple concept, mais comme une voie d'action concrète, un chemin de progrès partagé ou personne n'est laissé au bord du chemin. Ainsi une campagne nationale de communication et de sensibilisation sur le concept a été initiée.

La cérémonie de lancement des activités s'est déroulée sous l'égide du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, vendredi 14 novembre 2025 à Ouagadougou. De son avis « D£m£ Sira » est un rappel de qui sont les Burkinabè fondamentalement et un retour aux sources. C'est le principe du « Bayiri » qui enseigne que l'enfant appartient à toute la communauté. Il a ajouté que c'est cette chaine invisible mais indestructible qui lie les uns aux autres, au-delà des origines, des croyances ou des conditions sociales. M. Ouédraogo a également confié que cette campagne, « la voie de la solidarité » se veut la traduction concrète de cette valeur cardinale de la société.

« A travers elle, nous affirmons une vision, un choix collectif : celui de la refondation de notre Nation sur le socle de la solidarité, de la dignité et de la responsabilité partagée » a-t-il martelé. En outre pour le chef du gouvernement, « D£m£ Sira » est plus qu'une campagne. « C'est un voyage, un pèlerinage national vers le meilleur de nous-mêmes. C'est la voie qui nous mènera, ensemble, vers des jours meilleurs. Une voie où la main que l'on tend est plus forte que les armes qui divisent. Une voie où le coeur qui donne est plus riche que celui qui accumule de manière égoïste », a-t-il soutenu.

« Une démarche du coeur »

Par ailleurs, il a appelé à ce que que le flambeau allumé éclaire la marche de la Nation et qu'il soit transmis de main en main, de région en région, de génération en génération, jusqu'à ce que la lumière de la solidarité couvre tout le Burkina Faso.

Pour la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité, le commandant Passowendé Pélagie Kaboré, il est des jours où l'histoire d'un peuple s'écrit non pas dans les livres, mais dans les gestes. Des jours où la parole publique devient une offrande, une promesse, une main tendue. Elle a poursuivi que « D£m£ Sira », la voie de la solidarité est une campagne nationale, certes, mais surtout une démarche du coeur.

« C'est une mobilisation de l'âme burkinabè, une réaffirmation de ce que nous sommes : un peuple debout, digne et solidaire », a-t-elle insisté. D'après elle, ce qui fonde sa confiance en la réussite de la camagne « D£m£ Sira », c'est la capacité du

peuple du Burkina Fao à se rassembler dans un même élan, à partager les mêmes valeurs d'humanité, de courage et de fraternité, surtout dans l'épreuve.

Mme Kaboré a aussi déclaré que depuis le début de la crise sécuritaire, le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a vu les larmes des personnes déplacées internes, entendu les récits des veuves, soutenu les enfants sans repères, les personnes âgées sans abri, les personnes handicapées sans ressources. « Et pourtant, dans cette douleur, nous avons aussi vu la lumière : celle des femmes qui partagent le peu qu'elles ont, des jeunes qui s'organisent pour aider, des chefs coutumiers qui apaisent, des communautés qui accueillent », a-t-elle conclu.