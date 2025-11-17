Burkina Faso: Coopération Burkina-Tadjikistan - L'ambassadeur Ludovic Tapsoba présente ses lettres de créance

17 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Son Excellence monsieur Aristide Ludovic Tapsoba, ambassadeur du Burkina Faso auprès du Tadjikistan avec résidence à Moscou (Fédération de Russie) a présenté ses Lettres de créance le mardi 11 novembre dernier à Son Excellence monsieur Emomali Rahmon, Président de la République du Tadjikistan.

La cérémonie, empreinte de solennité, s'est déroulée au palais présidentiel à Douchanbé la capitale du Tadjikistan.

La remise officielle des Lettres de créance a été suivie d'un échange avec le chef de l'Etat. A l'occasion, l'ambassadeur Tapsoba a transmis au Président Rahmon, le message d'amitié et les salutations fraternelles de Son Excellence monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat. Il a aussi marqué sa disponibilité à oeuvrer pour le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Tadjikistan.

Le Président Rahmon a traduit sa reconnaissance au chef de l'Etat du Burkina Faso pour avoir accrédité un ambassadeur auprès de son pays. Il a félicité l'ambassadeur pour sa nomination et souhaité voir les relations bilatérales entre les deux pays se renforcer davantage.

DCRP/MAECR-BE

