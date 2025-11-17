Burkina Faso: Caisse assurance maladie des armées - Le nouveau directeur général installé

La direction générale de la caisse d'assurance maladie des armées a connu, ce jeudi 13 novembre 2025, la cérémonie de passation de charges entre le médecin colonel-major Saidou Yonaba, directeur général sorti et le pharmacien lieutenant-colonel Ousmane Sinaré, directeur général entré.

Ladite cérémonie de passation de service s'est déroulée sous la présidence de monsieur l'intendant colonel-major Yamba Leonard Ouoba, secrétaire général du ministère de la Défense et des Anciens combattants. Dans son allocution, le secrétaire général a transmis les félicitations de monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants au directeur général sorti pour la rigueur avec laquelle il a dirigé la Caisse assurance maladie des armées (CAMA), « outil stratégique, de solidarité, de dignité et de stabilité pour ceux qui, au quotidien, veillent sur la sécurité de notre Nation ».

Il a ensuite félicité le pharmacien lieutenant-colonel Ousmane Sinaré pour le choix porté sur sa personne. Tout en lui rappelant les défis à relever qui sont entre autres, la qualité de service, la couverture des prestations, la gestion rigoureuse des ressources, la confiance des assurés. Il a invité le nouveau DG à l'innovation, à la responsabilité avec un accent sur la dématérialisation afin de faire corps avec la politique gouvernementale. Prenant la parole, le lieutenant-colonel Ousmane Sinaré a adressé ses remerciements aux plus hautes autorités, plus particulièrement à monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants pour la confiance placée en sa personne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a affirmé sa volonté de servir avec loyauté, intégrité et dévouement dans le souci de relever les défis de la direction générale de la CAMA. Le colonel-major Saidou Yonaba, acteur majeur du processus de transition de la MUFAN à la CAMA, a exprimé sa reconnaissance et ses remerciements à monsieur le ministre d'Etat, Ministre de la Défense et des Anciens combattants pour son engagement personnel dans la réussite de ce projet ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la CAMA. Pour le président de la cérémonie, cette passation marque une continuité constructive pour une institution fonctionnelle crédible et au service de ses bénéficiaires.

DCRP/MDAC