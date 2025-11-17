Burkina Faso: Délivrance de la carte de presse - La réforme expliquée aux Hommes de média de Bobo-Dioulasso

17 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adaman Drabo

La direction régionale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Guiriko a échangé, le jeudi 13 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso, avec les acteurs des médias sur la carte de presse dont la délivrance est désormais dévolue au ministère de la Communication en lieu et place du Conseil supérieur de la communication.

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme assure désormais le secrétariat permanent du Comité technique de la délivrance de la carte de presse, à travers la direction générale de la communication et des médias. Le Conseil supérieur de la communication a assuré cette responsabilité depuis 2009. Ce transfert au ministère de la Communication n'enlève en rien au travail et à l'indépendance de l'instance chargée de délivrer les cartes de presse. C'est l'assurance que le directeur général de la Communication et des Medias, Yirmalè Frédéric Somé, a donnée aux médias, le 13 novembre 2025 lors d'un échange avec les Hommes de média de Bobo-Dioulasso.

A travers une communication « dévolution de la délivrance de la carte de presse au ministère de la Communication : enjeux institutionnels et impacts sur la régulation des médias au Burkina Faso », M. Somé a expliqué les raisons qui ont présidé à cette nouvelle approche, le processus de transfert de la carte de presse et les bénéfices qui peuvent découler de ce transfert. Pour le directeur régional de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Guiriko, Boukary Malgoubri, la réforme traduit la volonté du gouvernement de renforcer la gouvernance du secteur, de simplifier les procédures administratives et de consolider la professionnalisation des acteurs.

La carte de presse constitue, pour lui, un symbole d'appartenance et de légitimité professionnelle pour les journalistes et les techniciens des médias. Elle consacre également le statut du professionnel de la communication et lui confère les droits et devoirs qui fondent l'exercice responsable de son métier. Outre la question de la carte de presse, les journalistes ont été entretenus sur les techniques de base en statistiques (collecte, traitement et distributions des données statiques).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La disponibilité des statistiques crédibles permet selon M. Malgoubri, à une meilleure planification, à une prise de décision éclairée ainsi qu'une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur. Le représentant des participants, Madi Bazé, a loué la tenue de cette session d'information qui a permis aux Hommes de média de comprendre les enjeux de la délivrance de la carte de presse par le ministère en charge de la communication.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.