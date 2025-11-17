Burkina Faso: Médias publics - Les chauffeurs outillés à la conduite en milieu hostile

Les chauffeurs des Editions Sidwaya et de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) ont achevé, le samedi 15 novembre 2025 à Laongo, une session de formation dédiée à la conduite offensive et défensive en milieu hostile.

Sous la houlette du Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale (GSIGN), les conducteurs des médias publics ont renforcé leurs compétences opérationnelles. Du 10 au 15 novembre 2025, ils ont été initiés aux techniques individuelles et collectives de conduite opérationnelle afin d'acquérir les réflexes nécessaires à la protection des passagers et des véhicules dans des situations d'urgence. L'adjudant Amed Yago, représentant des formateurs, a salué l'implication et la discipline des participants.

« La formation s'est bien déroulée. Tous les stagiaires ont participé activement avec dévouement et intérêt. Ils ont su surmonter les contraintes liées à ce type d'exercice »,

a-t-il déclaré. A l'issue des évaluations, une moyenne de 16,5/20 a été attribuée au groupe, jugé « apte à la conduite opérationnelle niveau 1 ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La formation a porté sur plusieurs modules notamment, l'éthique et la déontologie du conducteur, la préparation d'un voyage, l'entretien et la prise en compte du véhicule, les bases de la conduite sécurisée, ainsi que la clarification des notions de conduite offensive et défensive. Les participants ont également été formés aux techniques de dégagement d'urgence, aussi bien individuellement qu'au sein d'un cortège de deux, trois ou quatre véhicules. « Les techniques apprises ne sont pas destinées aux démonstrations lors des cérémonies, comme les mariages.

Elles doivent rester discrètes et ne s'appliquer que dans des situations réelles de danger », a insisté l'adjudant Yago.Pour le délégué des stagiaires, Mory Ouattara, cette formation marque un tournant dans leur pratique professionnelle. « Quand nous venions ici, nous étions des chauffeurs. Aujourd'hui, nous sommes des conducteurs professionnels opérationnels, aguerris, capables d'assurer davantage la sécurité des équipes que nous transportons », a-t-il souligné.

Il a exprimé la gratitude des participants à l'endroit des directions générales des Editions Sidwaya et de la RTB, ainsi que des instructeurs du GSIGN. Les chauffeurs des médias publics se sont dit désormais mieux préparés à accompagner les équipes sur les routes du Burkina. « Nous sommes plus professionnels qu'avant. Notre manière de conduire va beaucoup changer », a rassuré Albert Nikiema des Editions Sidwaya.

Adopter de bons réflexes

La Directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a traduit sa reconnaissance au GSIGN pour son accompagnement. Elle a rappelé que

les équipes des deux médias, investies d'une mission de service public, sillonnent en permanence les routes du pays pour collecter l'information, parfois dans des zones à risques. « Il nous est apparu nécessaire de former nos chauffeurs. Le GSIGN reste pour nous le meilleur choix, au regard de son expérience et de son expertise indiscutable »,

a-t-elle indiqué, exhortant les conducteurs à faire bon usage des compétences acquises et à « aider les équipes à adopter de bons réflexes ».

Au nom de la RTB, sa secrétaire générale, Isabellita Grâce Foro, a insisté sur le fait que

« la sécurité n'est jamais acquise ». Elle a aussi souligné le caractère stratégique de cette session au regard du contexte national. « Les déplacements de nos équipes s'opèrent très souvent dans des environnements sensibles. Il était de notre devoir de renforcer les compétences de ceux qui assurent quotidiennement leur sécurité », a ajouté Mme Foro. Elle a aussi salué l'expertise des formateurs, qui ont transmis aux stagiaires des compétences en évaluation du danger, prise de décision rapide, gestion du stress et coordination sur le terrain.

Le représentant du commandant du GSIGN, le lieutenant Dirigna Lissane, a salué la confiance placée en la gendarmerie nationale. Selon lui, cette formation répond aux exigences de performance et de prévention face aux menaces actuelles. « Il ne s'agit plus seulement de conduire un véhicule, mais d'adopter des réflexes professionnels adaptés à un environnement à risque. Les connaissances transmises permettront de préserver l'intégrité physique des personnes et des biens transportés », a-t-il déclaré.

La cérémonie de clôture a été marquée par une démonstration de conduite opérationnelle, offensive, défensive, VIP et de sécurité, ainsi que par la remise symbolique des attestations aux participants.