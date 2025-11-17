Burkina Faso: Sotigui awards 2025 - Le Sénégalais Ibrahim Mbaye remporte le Sotigui d'or

L'Académie des Sotigui a célébré du 13 au 15 novembre 2025 les 10 ans des Sotigui Awards à Ouagadougou.

Le Sénégalais Ibrahim Mbaye, pour son rôle dans le film Ni Chaînes Ni Maîtres de Simon Moutairou a été déclaré Sotigui d'or 2025 dans la soirée du samedi 15 novembre 2025 à Ouagadougou à l'occasion de la Xe édition des Sotigui Awards. Très ému, le comédien sénégalais a dédié cette distinction à l'ensemble des acteurs africains, les invitant à « donner au cinéma ce qu'il mérite : vérité, rigueur et authenticité ». Plusieurs catégories ont également été récompensées, couvrant aussi bien les longs métrages que les séries télévisées.

Le Came-roun, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Maroc et d'autres pays ont vu leurs talents distingués à travers des prix mettant en valeur la diversité et la vitalité du jeu d'acteur africain. Au-delà des trophées, les Sotigui Awards ont réaffirmé leur ambition de construire un espace cinématographique plus éthique, protéger les artistes, renforcer la solidarité africaine et contribuer au rayonnement mondial du cinéma du continent.

La cérémonie de clôture de cette Xe édition a rassemblé des personnalités du monde cinématographique, des représentants institutionnels et des acteurs venus de divers horizons.

Elle a marqué l'aboutissement de quatre jours d'activités ponctuées d'échanges, de panels et de projections autour du thème : « Le cinéma africain face aux défis du harcèlement sexuel : de l'indignation à l'action. »

Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, patron de la cérémonie, a salué le rôle central du cinéma dans la construction des imaginaires africains. Revenant sur quelques dates majeures de l'histoire filmique burkinabè, il a rappelé l'attachement

constant du pays au septième art, réaffirmant la détermination du gouvernement à moderniser davantage le secteur. Il a évoqué, entre autres, la création de l'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA), le lancement du Faso Films Fonds doté d'un milliard de F CFA, ainsi que les programmes Faso Films Tour et Faso Films Wakat, destinés à renforcer la diffusion et l'éducation aux images.

Pour la réalisatrice burkinabè Apolline Traoré, membre de l'Académie des Sotigui, le cinéma demeure une arme morale capable d'interroger le monde. Dans un message empreint d'émotion, elle a rendu hommage aux acteurs, « guerriers de l'ombre » qui portent les histoires africaines, les douleurs et les rêves du continent. Elle a exhorté les comédiens à rester debout, résilients et exigeants, estimant que « si le cinéma brille d'éternité, c'est parce que les acteurs ont choisi de brûler sans s'éteindre ».

Palmarès complet

SOTIGUI D'OR : Ibrahim Mbaye (Sénégal) dans "Ni Chaines Ni Maitres" de Simon Moutairou

SOTIGUI DU PUBLIC AFRICAIN : Hortavie Mpondo (Cameroun) dans "Revelations Scandaleuses" de Ebenezer Kepombia

LONGS METRAGES

Sotigui du Meilleur Plus Jeune Acteur africain : Rosine Nguemgaing (Cameroun) dans "Classe A Part" de Ghislain Towa

Sotigui du Meilleur Espoir africain : Pape Aly Diop (Sénégal) dans "Timpi Tampa" d'Adama Bineta Sow

Sotigui de La Meilleure Interprétation masculine burkinabè : Dramane Ouédraogo (Burkina Faso) dans "Katanga, La Danse Des Scorpions" de Dani Kouyaté

Sotigui de La Meilleure Interprétation féminine burkinabè : Coulibaly Hafissatou (Burkina Faso) dans "Les Invertieuses" de Aïcha Boro

Sotigui du Meilleur Acteur de L'afrique du Nord : Nisrin Erradi (Maroc) dans "Everybody Loves Touda" de Nabil Ayouch

Sotigui du Meilleur Acteur Nigéria/Ghana : Kwadwo Nkansah Alias Lil Win (Ghana) dans "Capitain Ibrahim Traoré" de Jackson K. Bentum

Sotigui du Meilleur Acteur de L'Afrique de L'Est : Ednara Conceição (Angola) dans "Acaixa" de Carlos G. Rodrigues

Sotigui du Meilleur Acteur de L'Afrique australe : Sharone Gah Roussety (Ile Maurice) dans "Simin Zetwal, Regarder Les Etoiles" de David Constantin

Sotigui du Meilleur Acteur de L'Afrique de L'Ouest : Cheikh Babou Gaye (Sénégal) dans "Nanas" de Khalifa Ba

Sotigui du Meilleur Acteur de L'Afrique centrale ; Thérèse Ngono (Cameroun) dans "Indomptables" de Thomas Ngjiol

Sotigui du Meilleur Acteur de La Diaspora : Ibrahim Mbaye (Sénégal) dans "Ni Chaines Ni Maitres" de Simon Moutairou

SERIES TV

Sotigui du Meilleur Espoir Africain Serie Tv : Diariatou Sow (Sénégal) dans "Credule" de Almoukhtari Jantler

Sotigui de La Meilleure Interprétation masculine africaine Série TV : Fortune Akarpo (Côte D'ivoire) dans "Les Nounous" de Franck Vlehi & Marina Niava

Sotigui de La Meilleure Interprétation féminine africaine Série TV: Eve Guehi (Côte D'ivoire) dans "Les Nounous" de Franck Vlehi & Marina Niava