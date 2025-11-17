Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les étudiants patriotes apportent leur force

L'Association des étudiants patriotes (AEP) a soutenu physiquement l'Initiative présidentielle « Faso Mêbo », samedi 15 novembre 2025, à Ouagadougou.

Les étudiants patriotes réunis au sein de l'Association des étudiants patriotes (AEP) ont traduit leur volonté de contribuer physiquement à la construction de la Nation burkinabè. A travers un tel acte volontaire, leur participation à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo a mobilisé environ 2 000 personnes. Cette contribution par la force du travail a eu lieu, samedi 15 novembre 2025, à Ouagadougou. Selon la présidente de l'AEP, Djenaba Simporé et étudiante en 3e année de droit à l'Université Thomas-Sankara (UTS), cette initiative a permis à l'association de donner un coup de main par la motivation des membres à soutenir l'engagement pour le développement du Burkina Faso.

« Etre neutre aujourd'hui, c'est trahir. Etre indiffèrent, c'est abandonner », a-t-elle confié. Elle a signifié que l'AEP va tenir jusqu'au bout pour que la « paix » règne au Burkina Faso. « Nous passerons une demi-journée à faire des travaux d'intérêt commun et encouragerons les participants actifs. Car, un étudiant patriote est celui qui se bat pour sa patrie et qui a le devoir d'accomplir cette tâche », a relevé Djenaba Simporé. Faso Mêbo est une initiative qui mérite une attention à l'égard de la population citoyenne burkinabè, a déclaré le secrétaire chargé du sport de l'AEP, Mohamed Kaboré, par ailleurs, étudiant en droit à l'UTS.

« Nous avons l'initiative de contribuer de façon volontaire et physique pour le développement harmonieux du Burkina Faso. Ne soyez pas des observateurs, soyez des acteurs du changement de notre chère patrie, le Burkina Faso », a-t-il lancé. C'est ensemble, main dans la main, que les Burkinabè pourront bâtir un Burkina solide, a-t-il estimé. Le mot patriotisme qui bat son plein sur le territoire national et à l'international n'est pas un mot mais une valeur qui enseigne l'amour, l'attachement à sa Patrie, a fait savoir le secrétaire général adjoint de l'AEP, Abass Zané.

« Faso Mêbo permet à toute personne d'associer son image. Comme Thomas Sankara le disait : « quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble ». Et je dirai que « quand la

jeunesse se lève, l'impérialisme tremble ». La jeunesse sera toujours debout pour soutenir cette belle initiative, promouvoir la jeunesse burkinabè car, elle est la force du pays », a-t-il laissé entendre. Abass Zané a aussi ajouté que l'AEP a besoin de soutien des autorités pour faire étendre ses limites sur toute l'étendue du territoire burkinabè avec pour mission première, la sensibilisation à la cohésion sociale. L'AEP a lancé un appel solennel à l'ensemble de la population burkinabè pour faire de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, son cheval de bataille afin d'accompagner les efforts du gouvernement pour l'édification d'un Burkina Faso prospère.