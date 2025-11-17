Madagascar: 20 ans de scène - Marion triomphe à guichet fermé

Le show célébrant les 20 ans de scène de Marion s'annonçait déjà exceptionnel, mais l'artiste a offert bien plus qu'un simple concert, hier au Palais des Sports de Mahamasina : un véritable voyage émotionnel, mêlant souvenirs, hommages et moments de profonde complicité avec son public.

Ponctuel, Marion apparaît sur scène à 14 h 30, avec une présence parfaitement maîtrisée. Dès les premières minutes, l'atmosphère se charge d'émotion grâce à des vidéos imprégnées de la signature de Sylvanno Ratsimandresy, reconnu pour son expertise dans les clips et productions cinématographiques, apportant une dimension visuelle forte au spectacle.

Le public est accueilli par un film retraçant des moments marquants de la carrière de l'artiste, replongeant l'assistance dans deux décennies de parcours artistique.

Plus tard, au coeur du spectacle, un second film met en lumière des visages aujourd'hui disparus -- des proches qui ont profondément marqué la vie du chanteur. Sur la chanson "Aloka", l'émotion atteint son apogée : Marion, submergé, laisse échapper quelques larmes, partageant avec le public un moment de vulnérabilité rare et sincère.

Pour la première fois de sa carrière, Marion interprète plusieurs titres qu'il n'avait jamais chantés en public, dont l'émouvant "Izaho mbola tia". À sa grande surprise, la salle en connaît les paroles et les reprend à l'unisson -- preuve de l'impact intime de son répertoire, qui dépasse largement ses performances live.

D'ailleurs, la salle chante sans interruption les 51 titres du show. L'ambiance oscille entre nostalgie, douceur et intensité, témoignant du lien privilégié qui unit Marion à son public.

Ce concert marque également une étape importante : Marion se produit pour la première fois avec un groupe de musiciens au complet, en plus de son DJ. Un véritable tournant artistique qui enrichit son univers sonore et renforce sa présence scénique. Le spectacle a aussi été marqué par la présence de nombreux amis artistes, dont Spesialista, Big MJ, Zakai, Tax de Da Hopp, Odyai, Raboussa et bien d'autres -- plusieurs étant montés sur scène pour partager un moment musical avec lui.

Autant dire que ce show, signé SR Event et joué à guichets fermés, a été un spectacle intime, nostalgique et profondément humain.