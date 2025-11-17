Madagascar: Barea Mahamasina - Dernier concert de Zakai avant son retour à l'étranger

Le rappeur malgache Zakai, installé en France et devenu l'une des voix montantes de la scène urbaine malgache de la diaspora, revient sur la scène nationale pour un concert exceptionnel baptisé Mélodie Show dans moins d'une semaine. L'événement se tiendra le dimanche 23 novembre 2025, à partir de 14h30, au Hall R+1 du Stade Barea Mahamasina.

Par ailleurs, il donnera la veille un showcase avec Bolo. Mais selon ses propres déclarations, Zakai, devenu célèbre auprès des jeunes grâce à son tube "Mélodie", reprendra la route pour l'étranger juste après ce spectacle dominical et ne reviendra pas avant l'année prochaine. Ce concert marque ainsi sa dernière apparition à Madagascar pour 2025, un rendez-vous très attendu par ses fans.

Pour enrichir le show, l'équipe de production accueille également Njeck, jeune artiste en pleine ascension, connu pour son hit "Vakiraoka". Sa présence promet d'ajouter une dynamique en plus à l'événement.

D'après Cédric Razakamanana, directeur général de TRI 7 Event, le Mélodie Show s'annonce comme « un spectacle particulièrement abouti », fruit d'une préparation minutieuse.

Malgré la saison des pluies, le public n'a rien à craindre : le Hall R+1 du Stade Barea Mahamasina est un espace couvert, garantissant la tenue du concert quelles que soient les conditions météorologiques. Les organisateurs signalent cependant que les tickets sont déjà presque épuisés. La salle étant couverte et donc à capacité limitée, les fans sont encouragés à se procurer leurs billets au plus vite pour ne pas manquer cet événement unique.