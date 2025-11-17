Madagascar: Barea Mahamasina - Dernier concert de Zakai avant son retour à l'étranger

17 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Le rappeur malgache Zakai, installé en France et devenu l'une des voix montantes de la scène urbaine malgache de la diaspora, revient sur la scène nationale pour un concert exceptionnel baptisé Mélodie Show dans moins d'une semaine. L'événement se tiendra le dimanche 23 novembre 2025, à partir de 14h30, au Hall R+1 du Stade Barea Mahamasina.

Par ailleurs, il donnera la veille un showcase avec Bolo. Mais selon ses propres déclarations, Zakai, devenu célèbre auprès des jeunes grâce à son tube "Mélodie", reprendra la route pour l'étranger juste après ce spectacle dominical et ne reviendra pas avant l'année prochaine. Ce concert marque ainsi sa dernière apparition à Madagascar pour 2025, un rendez-vous très attendu par ses fans.

Pour enrichir le show, l'équipe de production accueille également Njeck, jeune artiste en pleine ascension, connu pour son hit "Vakiraoka". Sa présence promet d'ajouter une dynamique en plus à l'événement.

D'après Cédric Razakamanana, directeur général de TRI 7 Event, le Mélodie Show s'annonce comme « un spectacle particulièrement abouti », fruit d'une préparation minutieuse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré la saison des pluies, le public n'a rien à craindre : le Hall R+1 du Stade Barea Mahamasina est un espace couvert, garantissant la tenue du concert quelles que soient les conditions météorologiques. Les organisateurs signalent cependant que les tickets sont déjà presque épuisés. La salle étant couverte et donc à capacité limitée, les fans sont encouragés à se procurer leurs billets au plus vite pour ne pas manquer cet événement unique.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.