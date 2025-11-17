Congo-Kinshasa: Éboulement dans le site minier de Kawama - Au moins 40 morts

Un drame s'est produit le samedi 15 novembre 2025 sur le site minier de Mulondo, situé dans le quartier Kawama du territoire de Mutshatsha, dans la province du Lualaba. L'effondrement d'un pont de fortune, construit sur ce site, a causé la mort d'une quarantaine d'exploitants artisanaux. Selon plusieurs sources locales, 34 corps sont exposés dans une morgue, tandis qu'une dizaine ont déjà été récupérés par leurs familles. Plusieurs blessés, dont deux touchés par balles, ont également été signalés.

Il n'y a cependant aucun bilan pour le moment du côté des sources officielles.

Le site de Mulondo, situé à 42 km de Kolwezi, est connu pour des tensions récurrentes entre exploitants miniers artisanaux, coopératives et partenaires privés, indique des sources locales.

Le drame meurtrier

Les faits se sont produits dimanche matin à Kawama. Les victimes couraient en débandade et elles sont tombées dans une tranchée après avoir entendus des coups de feu tirés par des militaires.

D'après certaines sources locales concordantes, le pont de fortune érigé par des creuseurs clandestins a cédé sous la pression d'une foule d'exploitants miniers artisanaux et cela a couté la vie à plusieurs d'entre -eux.

Les mêmes sources signalent que ce pont a été érigé pour franchir une grande tranchée de canalisation des eaux du bassin de rétention de l'entreprise qui exploite ce site.

Des militaires qui gardaient ce site minier ont tiré des coups de feu. Les creuseurs artisanaux, qui envahissent cette carrière clandestinement, se sont mis à courir dans tous les sens. Certains se sont précipités vers le pont improvisé. Cependant, l'ouvrage a cédé et ils sont tombés dans la tranchée provoquant des scènes de chaos.