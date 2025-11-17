Madagascar: Showcase - Dydy Vezoo élargit son audience dans la capitale

Le mercredi 19 novembre prochain sera un grand jour pour l'artiste originaire du Sud : il fera ses preuves au Taxi-Be Antanimena à partir de 18 heures. Une opportunité pour les jeunes de la capitale de découvrir une voix, une mélodie et des paroles portées par un véritable Vezo. Lui, c'est Dydy Vezoo, le dauphin de l'afrobeat et de l'afrosoul de sa région. Ses morceaux ont fait bouger aussi bien les têtes que les corps. Désormais, il est prêt à conquérir la ville des Mille. Et ce ne sera certainement pas un petit spectacle : le jeune artiste promet un showcase capable de faire vibrer les murs de l'une des discothèques les plus branchées d'Antanimena.

Imbibé des tempos africains modernes, notamment ceux du Nigeria, Dydy a tout de même conservé sa touche de beko et de Antsa dans ses compositions. Avec une bonne dose d'ingrédients musicaux typiques de sa contrée, le chanteur a su capter l'attention des jeunes dès le début de sa carrière. Son tube Delira, sorti en 2022, a enflammé les pistes de danse de Morondava à Fort-Dauphin, en passant par les bourgs du Sud-Est du pays, après la sortie de Mitsekatseka en 2019 en featuring avec Fabiango.

Ses cinq années de scène l'amènent aujourd'hui à passer à la vitesse supérieure. Il est temps pour le jeune Vezo d'élargir son audience. Certes, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la diffusion des oeuvres, mais un artiste -- surtout un chanteur -- doit aussi prouver sa valeur sur scène. C'est dans cette optique que Dydy voit les choses. Il quitte donc sa zone de confort pour se faire entendre au-delà de ses terres, conscient que la mission ne sera pas facile tant la concurrence à Tana s'avère intense. Le monde musical est saturé, et les artistes originaires des régions doivent se démarquer davantage.

Notre aède, lui, s'est déjà distingué dans son périmètre. En parallèle, ses fidèles croient en son potentiel.

« Il pourra même devancer les artistes de sa génération qui ont hissé le flambeau du pays », affirme Ziny Tondro, l'un de ses followers, totalement convaincu.

L'interprète de Tsofarano a reçu toutes les bénédictions nécessaires avant d'entamer sa tournée. En plus, il a la jeunesse de son côté pour accumuler les expériences. Bref, les adeptes de l'Afro-alternatif n'ont aucune raison de rater ce live.

Rendez-vous au Taxi-Be Antanimena !