Madagascar/Guinée Equatoriale: Barea Vs Guinée équatoriale - Clément Couturier forfait, mais l'optimisme règne

Les Barea de Madagascar s'apprêtent à défier la Guinée équatoriale ce jour à 17 heures à Antalya, en Turquie, dans le cadre de la fenêtre FIFA. Un match amical qui n'en a que le nom pour le sélectionneur Corentin Martins et ses joueurs, déterminés à l'aborder comme une véritable compétition pour grappiller des points au classement FIFA.

La préparation malgache a été perturbée par plusieurs forfaits. Avant même le départ pour la Turquie, El Hadary (blessure) et Warren Caddy (maladie et blessure) ont dû déclarer forfaits. Sur place, c'est Clément Couturier qui a été blessé dès le deuxième entraînement. « En arrivant ici au bout du deuxième entraînement, on a Clément Couturier aussi, qui s'est blessé », a regretté Corentin Martins en conférence de presse d'avant match. Malgré ces coups durs, le technicien français reste serein : « Le reste du groupe a très très bien travaillé, on est vraiment dans de bonnes conditions, avec des terrains de qualité ».

Avec 18 joueurs de champ et trois gardiens disponibles, l'effectif est réduit mais motivé. « On va se préparer à jouer ce match amical, bien sûr, pour le gagner, parce que les matchs amicaux, quand on représente une nation, il faut les gagner », insiste le sélectionneur malgache.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Guinée équatoriale, 99e au classement FIFA et qualifiée pour la CAN 2025, part favorite face aux Malgaches, 106es. « Même si l'adversaire est mieux classé que nous, ils sont qualifiés pour la CAN, c'est un adversaire de qualité. Mais nous aussi on a des arguments, donc il faudra les montrer sur le terrain », prévient le sélectionneur, qui refuse tout complexe.

Morgan Jean-Pierre, l'un des cadres de l'équipe, abonde dans ce sens : « On a un très bon groupe. Les locaux, les joueurs qui sont arrivés récemment, on a formé un très bon groupe. Le coach a fait en sorte qu'on soit soudés, solidaires, qu'on soit une famille ». Pour lui, la victoire est non négociable : « On va tout faire pour mettre les conditions, pour essayer d'aller chercher la victoire demain ». Au-delà de ce match test, les regards se tournent déjà vers les éliminatoires de la CAN 2027. « Le coach a fait un très bon travail depuis qu'il est arrivé. Il y a une super belle cohésion. On est sur une bonne voie, on est en bonne dynamique. Il faut continuer », déclare Morgan Jean-Pierre.

Corentin Martins, en poste depuis peu, a su insuffler une nouvelle énergie. « Il a fait un énorme travail avec le staff, les joueurs », reconnaît le joueur. Une victoire ce lundi serait le meilleur des tremplins avant d'entamer la campagne qualificative.