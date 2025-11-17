Congo-Kinshasa: Le M23 occupe un premier village de Shabunda après d'intenses combats contre les FARDC

Le groupe rebelle AFC-M23 a occupé, dimanche 16 novembre, premier village du territoire de Shabunda, à Maimingi, après une attaque surprise contre les Forces armées de la RDC (FARDC). L'armée avait d'abord riposté avant de se replier vers Kimbili, où le centre de santé accueille plusieurs blessés, selon la société civile locale.

Cette attaque a provoqué des déplacements massifs de populations, avec des milliers de personnes fuyant la zone.

Le village de Maimingi, situé à la frontière avec le territoire de Walungu, territoire presque entièrement contrôlé par la rébellion, est désormais sous ccupation de l'AFC-M23, marquant ainsi la première incursion de ce groupe dans l'ensemble des huit territoires du Sud-Kivu.

Shabunda était jusque-là l'unique entité territoriale déconcentrée où l'AFC-M23 n'avait pas encore une présence militaire. Ce territoire se distingue par son immensité ainsi que par ses riches ressources minières et forestières.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La société civile rapporte ce lundi 17 novembre que le centre de santé de Nyalubemba à Kimbili est débordé par des blessés civils et militaires.

La population de Kimbili vit dans la panique, incertaine de l'avenir après la perte du village de Maimingi, qui constituait un verrou stratégique pour l'armée congolaise.

Depuis début 2025, les rebelles de l'AFC-M23 occupent la ville de Bukavu. Ils ont toujours mené des attaques pour étendre leur présence au Sud-Kivu.

Cette situation renforce les inquiétudes quant à l'évolution sécuritaire dans cette partie du Sud-Kivu, indique la société civile locale.