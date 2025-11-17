Congo-Kinshasa: Le M23 occupe un premier village de Shabunda après d'intenses combats contre les FARDC

17 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le groupe rebelle AFC-M23 a occupé, dimanche 16 novembre, premier village du territoire de Shabunda, à Maimingi, après une attaque surprise contre les Forces armées de la RDC (FARDC). L'armée avait d'abord riposté avant de se replier vers Kimbili, où le centre de santé accueille plusieurs blessés, selon la société civile locale.

Cette attaque a provoqué des déplacements massifs de populations, avec des milliers de personnes fuyant la zone.

Le village de Maimingi, situé à la frontière avec le territoire de Walungu, territoire presque entièrement contrôlé par la rébellion, est désormais sous ccupation de l'AFC-M23, marquant ainsi la première incursion de ce groupe dans l'ensemble des huit territoires du Sud-Kivu.

Shabunda était jusque-là l'unique entité territoriale déconcentrée où l'AFC-M23 n'avait pas encore une présence militaire. Ce territoire se distingue par son immensité ainsi que par ses riches ressources minières et forestières.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La société civile rapporte ce lundi 17 novembre que le centre de santé de Nyalubemba à Kimbili est débordé par des blessés civils et militaires.

La population de Kimbili vit dans la panique, incertaine de l'avenir après la perte du village de Maimingi, qui constituait un verrou stratégique pour l'armée congolaise.

Depuis début 2025, les rebelles de l'AFC-M23 occupent la ville de Bukavu. Ils ont toujours mené des attaques pour étendre leur présence au Sud-Kivu.

Cette situation renforce les inquiétudes quant à l'évolution sécuritaire dans cette partie du Sud-Kivu, indique la société civile locale.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.