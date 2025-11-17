Congo-Kinshasa: Signature d'un accord-cadre entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23

17 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo (AFC/M23) ont signé ce samedi 15 novembre 2025 au Qatar un

Accord -cadre pour une paix durable sous la médiation des autorités du Qatar.

Dans cet accord, les deux parties réaffirment leur attachement à la constitution, à l'intégrité territoriale et au respect du droit international humanitaire.

Il prévoit également le rétablissement de l'autorité de l'Etat sur tout le territoire national notamment dans les zones sous contrôle de l'AFC/ M 23.

Les prochaines discussions devront définir les étapes, le calendrier et les mécanismes de ce déploiement en associant autorités locales, coutumières et institutions légales.

Sur le plan sécuritaire, l'accord prévoit des mesures transitoires pour cinq mois, renouvelables, et un processus de désarmement, démobilisation et réintégration des groupes armés, tout en neutralisant les groupes étrangers conformément aux normes nationales et internationales.

Les parties s'engagent à un cessez-le-feu permanent, à la protection des civils, à la libération des prisonniers et à garantir un accès humanitaire libre et sécurisé. Un état d'urgence humanitaire pourra être déclaré dans les zones les plus touchées.

