Congo-Kinshasa: Le président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo visé par une enquête pour corruption et détournement présumés

17 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a sollicité l'autorisation d'ouvrir une instruction contre le président du bureau de l'assemblée provinciale de la Tshopo, dans une affaire de corruption et de détournement présumés.

Dans une lettre datée du 11 novembre 2025, adressée au président et aux membres du bureau de l'assemblée provinciale, Firmin Mvonde s'appuie sur deux plaintes reçues, l'une de Lambert Kankolongo, délégué du parti Mouvement Congo en avant, et l'autre de Chadrac Yangambi, dénonçant des faits similaires.

La première plainte mentionne la diffusion d'une vidéo où Mateus Kanga reconnaît avoir distribué avec ses collègues députés provinciaux une somme de 200 000 USD, issus du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda (FRIVAO) et destinée à la construction des bureaux des députés.

Le procureur général estime que ces faits pourraient constituer des infractions de détournement de fonds publics et de corruption, punies par la loi, et souligne l'importance que Mateus Kanga puisse donner sa version des faits devant l'assemblée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Réagissant, le président de l'assemblée a affirmé que la procédure serait respectée, ce qui implique que le procureur devra motiver sa demande devant les députés provinciaux, qui décideront ensuite en connaissance de cause.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.