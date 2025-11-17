Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a sollicité l'autorisation d'ouvrir une instruction contre le président du bureau de l'assemblée provinciale de la Tshopo, dans une affaire de corruption et de détournement présumés.

Dans une lettre datée du 11 novembre 2025, adressée au président et aux membres du bureau de l'assemblée provinciale, Firmin Mvonde s'appuie sur deux plaintes reçues, l'une de Lambert Kankolongo, délégué du parti Mouvement Congo en avant, et l'autre de Chadrac Yangambi, dénonçant des faits similaires.

La première plainte mentionne la diffusion d'une vidéo où Mateus Kanga reconnaît avoir distribué avec ses collègues députés provinciaux une somme de 200 000 USD, issus du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda (FRIVAO) et destinée à la construction des bureaux des députés.

Le procureur général estime que ces faits pourraient constituer des infractions de détournement de fonds publics et de corruption, punies par la loi, et souligne l'importance que Mateus Kanga puisse donner sa version des faits devant l'assemblée.

Réagissant, le président de l'assemblée a affirmé que la procédure serait respectée, ce qui implique que le procureur devra motiver sa demande devant les députés provinciaux, qui décideront ensuite en connaissance de cause.