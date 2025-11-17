Afrique: Barrage Mondial 2026 - Le rêve continue pour les Léopards

La République démocratique du Congo a battu, dimanche 16 novembre à Rabat, le Nigéria en finale des barrages africains de qualification pour le Mondial 2026. Les Léopards ont éliminé les Super Eagles au terme d'une séance de tirs au but hilarante, décrochant ainsi leur ticket pour le tournoi de barrage intercontinental.

La RDC, dernier candidat du continent, tentera de valider son billet pour la Coupe du monde lors du tournoi intercontinental prévu en mars prochain au Mexique.

Pour atteindre cette finale, les Nigérians avaient battu le Gabon (4-1) jeudi 13 novembre dernier. Le même soir, les Léopards s'étaient imposés face au Cameroun (0-1) grâce à un but en toute fin de rencontre de Chancel Mbemba.

Déroulement du match

Les Congolais ont montré une grande maîtrise, déjouant les pronostics qui annonçaient une domination nigériane. Avec un onze légèrement remanié par le staff technique, ils ont contrôlé la partie malgré une frayeur initiale : dès la 2e minute, une erreur de relance d'Arthur Masuaku a offert l'ouverture du score aux Super Eagles.

Les Léopards ont gardé leur calme et égalisé grâce à Meschak Elia, bien servi par Cédric Bakambu dont le centre, dévié par un défenseur, a permis à l'attaquant congolais de conclure. À la pause, les deux équipes étaient à égalité.

En seconde période, les Congolais ont continué à dominer sans parvenir à faire la différence. Les prolongations n'ont rien changé.

Fayulu, le héros

Ce sera la fatidique séance des tirs au but pour départager et là où les Fauves congolais vont être plus lucides pour s'imposer avec des changements qui ont apporté leurs effets notamment celui de Timothy Fayulu à la place de Mpasi.

Le gardien Timothy Fayulu s'est illustré en arrêtant deux tentatives nigérianes. Son exploit a permis à Chancel Mbemba, déjà décisif contre le Cameroun, de transformer le tir de la qualification.

Et maintenant... le Mexique

Le rêve américain des Léopards passera par le Mexique. En mars, les barrages intercontinentaux détermineront les derniers qualifiés pour le Mondial 2026. Les deux sélections les mieux classées au classement FIFA accéderont directement à la finale, tandis que les quatre autres devront passer par une demi-finale.