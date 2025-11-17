Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Félix Tshisekedi appelle les Kinois à accueillir en masse les Léopards à N'djili

Le Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a invité la population kinoise à se rendre nombreuse ce lundi 17 novembre à 11 heures à l'aéroport international de N'djili pour accueillir les Léopards. Un carnaval populaire est prévu depuis l'aéroport jusqu'au Stade des Martyrs, où le Président sera personnellement présent pour saluer les représentants congolais.

Dans un communiqué publié sur son compte X, la Présidence rapporte que le Chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations aux Léopards pour leur victoire historique contre le Nigéria, en finale des barrages africains pour la Coupe du monde 2026. « Le Président de la République se dit satisfait de ce pas important franchi vers la qualification pour la phase finale de la compétition », précise le document.

Fierté et reconnaissance

Félix Tshisekedi a exprimé sa fierté et son admiration pour les joueurs congolais, saluant leur détermination et leur résilience exceptionnelles tout au long de la rencontre. Il a également remercié les supporters pour leur soutien indéfectible, qu'il considère comme un facteur clé de la réussite de l'équipe.

Le Chef de l'État appelle le peuple congolais à rester uni et solidaire derrière les Léopards en vue des barrages intercontinentaux à venir. Il souligne que la qualification pour la Coupe du monde 2026 constituerait un exploit historique pour la RDC et un message d'espoir pour la jeunesse congolaise.

La République démocratique du Congo a arraché, dimanche 16 novembre au soir, une qualification historique pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026, en s'imposant face au Nigéria au terme d'une séance de tirs au but.