Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Le Pape appelle à la fin des violences

17 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Après la prière de l'Angélus, à la place Saint-Pierre, dimanche 16 novembre, le Pape Léon XIV a lancé un appel pressant pour que cessent les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Le souverain pontife a assuré prier pour les chrétiens discriminés et persécutés, évoquant particulièrement les victimes congolaises d'une récente attaque des rebelles ADF au Kivu. « Ces derniers jours, un massacre de civils a été commis », a-t-il déploré, avant d'ajouter : « J'accompagne dans la prière les familles du Kivu et j'appelle à prier pour que cesse toute violence et pour que les croyants collaborent au bien commun ».

Le massacre de Biambwe

L'attaque évoquée par le Saint-Père s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi dans le village de Biambwe, situé à une quarantaine de kilomètres de Butembo, dans la province du Nord-Kivu. Les rebelles ougandais des ADF, affiliés au groupe terroriste islamiste État islamique, ont pris pour cible un centre de santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon des sources locales concordantes, les assaillants ont tué, pillé des médicaments et incendié des maisons voisines. Le bilan provisoire fait état de 23 civils tués, dont 18 malades qui recevaient des soins dans la structure sanitaire et deux autres brûlés dans leurs maisons le long de la route de Mabiango.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.