Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Le Pape appelle à la fin des violences

Après la prière de l'Angélus, à la place Saint-Pierre, dimanche 16 novembre, le Pape Léon XIV a lancé un appel pressant pour que cessent les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Le souverain pontife a assuré prier pour les chrétiens discriminés et persécutés, évoquant particulièrement les victimes congolaises d'une récente attaque des rebelles ADF au Kivu. « Ces derniers jours, un massacre de civils a été commis », a-t-il déploré, avant d'ajouter : « J'accompagne dans la prière les familles du Kivu et j'appelle à prier pour que cesse toute violence et pour que les croyants collaborent au bien commun ».

Le massacre de Biambwe

L'attaque évoquée par le Saint-Père s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi dans le village de Biambwe, situé à une quarantaine de kilomètres de Butembo, dans la province du Nord-Kivu. Les rebelles ougandais des ADF, affiliés au groupe terroriste islamiste État islamique, ont pris pour cible un centre de santé.

Selon des sources locales concordantes, les assaillants ont tué, pillé des médicaments et incendié des maisons voisines. Le bilan provisoire fait état de 23 civils tués, dont 18 malades qui recevaient des soins dans la structure sanitaire et deux autres brûlés dans leurs maisons le long de la route de Mabiango.