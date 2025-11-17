Madagascar: Corentin Martins face à un avenir incertain avec les Barea

Corentin Martins, sélectionneur des Barea de Madagascar, pourrait diriger son dernier match ce jour lors d'un amical, dans le cadre de la Fenêtre FIFA. Son contrat expire fin janvier, avec une option de prolongation encore en discussion avec la Fédération malgache de football (FMF). Pragmatique, il préfère se concentrer sur le terrain : « Si c'est pour parler de contrat, mon contrat se termine fin janvier. Pour ça, on a le temps d'en parler avec les dirigeants, donc on verra d'ici là ».

Malgré l'élimination dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le technicien dresse un bilan positif. Dans un groupe difficile face au Ghana, au Mali et aux Comores, les Barea ont livré une campagne combative, enchaînant de nombreuses victoires et maintenant la motivation jusqu'au bout.

Des regrets subsistent toutefois sur des matchs clés perdus sur des détails, face à des adversaires aux joueurs évoluant dans de grands clubs européens. « Ce qui est important pour moi, c'est de bien travailler et de bien se sentir avec le groupe de joueurs. De ce côté-là, on a passé plusieurs mois intéressants au niveau de la qualité et de l'ambiance. Donc ça, c'est important aussi pour mon staff, on s'est bien sentis », confie-t-il. Professionnel jusqu'au bout, il ajoute : « Maintenant on verra pour l'avenir, on est tous professionnels, donc on verra un peu ce qu'il va se passer ». Pour l'avenir, le technicien français insiste sur la nécessité de gommer les petites erreurs et de se rapprocher du niveau des grandes nations africaines comme le Ghana et le Mali.