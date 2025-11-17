Madagascar: Ultra Trek des Collines Sacrées - 900 coureurs, au départ d'une aventure inédite

Dans quelques jours, la région Analamanga vibrera au rythme de trois jours de trails époustouflants avec l'Ultra Trek des Collines Sacrées. Près de 900 coureurs s'élanceront dans cette belle aventure, et les élites malgaches seront bien au rendez-vous.

Le moment tant attendu est enfin arrivé. L'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) 2025, rendez-vous incontournable de l'Océan Indien et moteur du tourisme rural durable, débutera ce vendredi et s'étendra sur trois jours. Organisé par l'ORTANA, l'événement marque le lancement du deuxième semestre de la saison des traileurs. Selon le Directeur Harimisa Razafinavalona, les préparatifs sont presque achevés, tant sur le plan logistique que organisationnel, avec en début de semaine le rebalisage final de certains sentiers.

Cette année, l'UTCS renforce son rôle sportif, culturel et économique en proposant deux nouveaux formats : le Trail Découverte Ambohitsimeloka et le Kilonga Trail, afin d'impliquer toutes les générations et de dynamiser les communautés locales. Comme à chaque édition, les formats phares restent au programme : Trail Vakinisisaony (48 km), Trail Avaradrano (47 km) et Trail Marovatana (32 km), chacun offrant ses propres découvertes. À cela s'ajoute la cinquantaine de coureurs qui tenteront l'Ultra, soit l'intégralité du parcours.

Belle bagarre

La remise des dossards et les réunions techniques se sont tenues samedi à Antaninarenina, dans une ambiance électrique où l'enthousiasme des participants se lisait sur tous les visages. Si l'UTCS vise avant tout à être un moteur de développement du tourisme rural à Analamanga, à travers la valorisation des patrimoines et le dépassement de soi, il représente aussi un défi de taille pour les élites. Le champion en titre, Hajanirina (Crown Athletics), s'aligne cette fois sur le 47 km Avaradrano, laissant la voie ouverte à son coéquipier Nelson Raotozafy, vice-champion, qui aura pour principal rival Tsinjoniaina Andriatiana.

Alvine, de son côté, est engagé sur le Vakinisisaony. Une belle bataille s'annonce donc dans les catégories élite. L'événement accueille également des invités de prestige : Anne Marie John, traileuse mauricienne, et Vincent Perrault, de La Réunion, aux côtés de participants étrangers venus de diverses nationalités. L'UTCS est reconnu par l'UTMB Index, l'ITRA et l'ITRA National League.

Aventure inoubliable

« L'Ultra Trek des Collines Sacrées est le reflet de notre engagement à lier tourisme, performance sportive et responsabilité sociale. En nous positionnant comme une référence dans l'Océan Indien, nous devenons un véritable levier pour le tourisme durable. L'arrivée de formats comme le Kilonga Trail, parallèlement à l'engagement des communautés, garantit que cette aventure profite à la fois à nos athlètes, à nos familles et au développement rural d'Analamanga », souligne Harimisa Razafinavalona.

Le Trail Vakinisisaony ouvrira le bal ce vendredi à 4h30 à Ambatofotsy, avec une arrivée à Andakimbando où débutera le Trail Avaradrano le samedi, pour rallier Ambohimanga, lieu de départ du Trail Marovatana le dimanche. Durant ces trois jours de course, l'UTCS mettra en avant son expertise organisationnelle, son ambiance unique et les détails qui feront de cette sixième édition un moment inoubliable.