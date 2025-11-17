Ile Maurice: Deux sexagénaires agressés par leurs proches - La drogue et l'alcool en arrière-plan

Deux nouvelles agressions visant des personnes âgées, à Résidence La Cure et Baie-du-Tombeau, ont eu lieu le samedi 15 novembre. Dans les deux cas, les auteurs seraient des membres de la famille, agissant sous l'influence de substances, la drogue pour l'un et l'alcool pour les autres. Des faits qui relancent une question préoccupante : jusqu'où la spirale des addictions peut-elle briser les liens familiaux et mettre en péril des aînés déjà vulnérables ?

Un oncle violemment agressé par son neveu toxicomane

À Résidence La Cure, Port Louis, la journée d'un sexagénaire s'est transformée en cauchemar dans la matinée de samedi. Vers 9 heures, Gary, son neveu connu pour ses problèmes de toxicomanie, lui aurait réclamé de l'argent pour s'acheter de la drogue. Le refus de son oncle aurait déclenché une scène d'une brutalité peu commune. Selon la victime, Gary l'a frappé au bras avec un morceau de bois avant de lui lancer une pierre à la poitrine.

Seul chez lui, l'homme n'a pu compter sur aucun témoin pour intervenir. Blessé et choqué, il s'est rendu à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo avec un Form 58. Il y a été admis pour des soins. L'enquête policière devra déterminer les circonstances exactes, mais ce cas met une fois de plus en lumière l'impact destructeur de la drogue au sein des foyers mauriciens où des personnes âgées se retrouvent parfois en première ligne, impuissantes, face à des proches dépendants prêts à tout pour trouver leur prochaine dose.

Une pluie de coups de ses trois enfants

À Baie-du-Tombeau, quelques heures plus tard, un autre retraité de 61 ans a été roué de coups par ses trois enfants. Tout a commencé de façon banale : le père a demandé à son fils de baisser le volume de la musique qui résonnait trop fort. La situation a instantanément dérapé. Une de ses filles a surgi et lui a lancé des propos vulgaires avant de déchirer son t-shirt et de lui donner plusieurs gifles. Puis, l'autre fille, l'a rejointe pour participer à l'agression.

Le père, dépassé par la violence soudaine, n'est même pas parvenu à se défendre. Finalement, le fils est revenu dans la pièce, a donné plusieurs coups de poing à son père et l'a violemment poussé contre un mur. Le sexagénaire a alors ressenti des douleurs à la poitrine. Déjà examiné à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo avec un Form 58, il affirme que ses enfants étaient sous l'influence de l'alcool au moment des faits.

La police a ouvert une enquête I Addictions : une menace silencieuse pour les aînés

Ces deux agressions, survenues à quelques heures d'intervalle, soulèvent une même inquiétude : la montée des violences intrafamiliales contre les personnes âgées, souvent fragilisées par la dépendance, l'isolement ou la cohabitation forcée avec des proches aux prises avec des addictions. La drogue, notamment les opioïdes de synthèse et les produits de rue, pousse certains jeunes à devenir violents lorsqu'ils ne parviennent pas à obtenir l'argent nécessaire pour leur consommation. L'alcool, lui, continue d'être un facteur aggravant dans les disputes familiales, désinhibant les comportements agressifs et amplifiant les tensions. Des associations tirent d'ailleurs la sonnette d'alarme : les seniors sont de plus en plus victimes de violences, souvent dans leur propre maison, espace qui devrait être un lieu de sécurité.

Dans les deux affaires, la police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances et déterminer d'éventuelles poursuites. Mais, une réalité demeure : quand la drogue et l'alcool s'invitent dans les foyers, ce sont bien souvent les plus âgés qui en paient le prix.