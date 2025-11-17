Ile Maurice: Un motocycliste malgache de 34 ans décède dans une collision

Un accident mortel s'est produit tôt le samedi 15 novembre, vers 1 h 40, sur la Royal Road Daruty, près d'Endemika Pépinière, à Goodlands. Une moto, qui aurait tenté de dépasser un véhicule sur une courbe, est entrée en collision frontale avec un 4x4 venant en sens inverse.

Le conducteur de la moto, Ramanantava Hajaniaina Aremel, 34 ans, d'origine malgache, est décédé sur les lieux. L'autopsie a conclu à une rupture complète de l'aorte thoracique.

Le passager, âgé de 30 ans, a été transporté à l'hôpital et reste sous observation. La conductrice du 4x4 n'a pas été blessée. Les tests d'alcool et de drogues se sont révélés négatifs. Elle est retenue au poste de Goodlands en attendant sa comparution.

La dépouille du défunt a été prise en charge en vue de son rapatriement.