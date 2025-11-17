Sénégal: Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne remporte le prix littéraire de l'essai paris-liège 2025

Après deux délibérations, l'une à Paris et l'autre à Liège, le jury du Prix Paris-Liège-Paris de l'Essai 2025 a désigné son lauréat en la personne du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne pour son ouvrage « Universaliser », paru chez Albin Michel, un ouvrage où cet expert des sociétés humaines fait se dialoguer les cultures tout en témoignant que l'universel tient compte du pluriel du monde.

Un programme riche d'enseignement, habilement rédigé. La remise du prix aura lieu ce 20 novembre à 18h à la librairie PAX, face à l'ULiège, et sera suivie d'une rencontre avec le lauréat.

Lancé en 2012, à l'initiative de la Ville de Liège, avec le soutien de la Ville de Paris, le prix de l'essai, dénommé « Prix Paris-Liège » est doté d'une récompense de 10.000 Euros offerts par la Ville de Liège ; ce prix récompense annuellement le meilleur essai original portant sur les sciences humaines, écrit en langue française et publié au cours de l'année qui précède celui de la remise du prix.